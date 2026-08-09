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Villas en venta en Véneto, Italia

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Peschiera del Garda
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37 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
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Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
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Аталанта
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Villa 4 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-230519-1. Villas modernas cerca de la ciudad de Garda.Villas modernas en las colinas cerc…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00079. Hermosa casa adosada con terraza y piscinaEn la zona de San Benedetto di Lugana,…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
ABI-1002G. Villa con vistas panorámicas al lago GardaEn una colina montañosa, en un lugar tr…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 136 m²
GH-SV00044. Идящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 260 m²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
$1,02M
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Villa 6 habitaciones en Arqua Petrarca, Italia
Villa 6 habitaciones
Arqua Petrarca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 330 m²
OC-100517. Vialla de la región de la región. VernецияВилла недалеко от Венеции, можно сказат…
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 24 habitaciones en Canaro, Italia
Villa 24 habitaciones
Canaro, Italia
Habitaciones 24
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 20 944 m²
Número de plantas 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — Residencia histórica veneciana en el corazón de …
$579,415
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Villa en Venecia, Italia
Villa
Venecia, Italia
Área 1 300 m²
Residencia única con piscina cubierta, un gran parque y un estanque privado - una lujosa fin…
$3,55M
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
GH-ZV00033. Albahaca de la UB de la UB de la UB de la UB de la Unión. Uva вас есть возможнос…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 6 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Kрасива…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 4 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
ABI-2003E. La empresa de la industria del sector de la industria. Вилла общей площадью 180 к…
$1,64M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Verona, Italia
Villa
Verona, Italia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 2 200 m²
Número de plantas 3
VALPOLICELLA (Veneto) // 16th century // GENERAL REGIONAL PLACE 2200 KV M // 12 Dormitorios …
$5,30M
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Villa 16 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 16 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
En una zona residencial tranquila y privada a unos 1,5 km del centro histórico, ofrecemos un…
$2,39M
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Villa 15 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 15 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Bardolino, in an elegant and quiet residential area, only 200 metres from the lake shore, we…
$4,93M
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Villa 5 habitaciones en Broglie, Italia
Villa 5 habitaciones
Broglie, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Peschiera del Garda, famosa como fortaleza de la República de Venecia desde el siglo XVI, es…
$2,74M
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Villa 15 habitaciones en Caprino Veronese, Italia
Villa 15 habitaciones
Caprino Veronese, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 624 m²
This exclusive Art Nouveau villa, built in 1912, is surrounded by a completely fenced garden…
$1,59M
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
$760,928
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Villa 16 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 16 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 451 m²
Bardolino, single villa built on a plot of 539 sqm, surrounded by a garden of 317 sqm. The p…
$2,07M
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Villa 9 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 9 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
$2,90M
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Villa 7 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 7 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
In the most exclusive area of Lazise, only 600 metres from the centre, we offer a totally in…
$1,26M
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Villa 10 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 10 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
Un objeto único, rico en historia y encanto atemporal, justo en el centro de Lazise. El edif…
$985,375
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Villa 5 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
A tiro de piedra del lago y del puerto de Sirmione 2, conveniente para todos los servicios p…
$1,29M
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Villa 7 habitaciones en Broglie, Italia
Villa 7 habitaciones
Broglie, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
En Peschiera del Garda, en Località Boschetti, una zona montañosa con una maravillosa vista …
$875,889
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Villa 16 habitaciones en Costermano sul Garda, Italia
Villa 16 habitaciones
Costermano sul Garda, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Exclusiva y refinada villa individual, dividida en dos apartamentos uno encima del otro, en …
$3,23M
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Villa 24 habitaciones en Verona, Italia
Villa 24 habitaciones
Verona, Italia
Habitaciones 24
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 19
Área 31 000 m²
It is a pleasure to be able to present this excellence in rural tourism, located just 10 min…
$9,85M
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Villa 8 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 8 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
En Bardolino, en el pueblo de Cisano, ofrecemos esta villa individual con una maravillosa vi…
$2,74M
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Villa 5 habitaciones en Porto, Italia
Villa 5 habitaciones
Porto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
$569,328
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Villa 12 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Villa 12 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Villa 20 habitaciones en Asolo, Italia
Villa 20 habitaciones
Asolo, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 16
Área 1 222 m²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
$9,85M
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Parámetros de las propiedades en Véneto, Italia

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