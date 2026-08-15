Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Residencial
  4. Casa

Casas en Venta en Italia

;
Toscana
70
Florencia
13
Lucca
5
Milán
5
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 523 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
UP UP
Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa privada de lujo en Monza – 600 m2 en una de las zonas más prestigiosasItalia • Monza •…
$2,84M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Italiano
Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001596. ¡VISTA DE LA VARIA Y LA REGISTRO! ¡Villarya с бассейном и видом на озеро ВИЛА В…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 23 habitaciones en Terni, Italia
Casa 23 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 23
Área 800 m²
Granja restaurada en dos niveles más ático. Planta baja salón cocina dos baños lavadero, por…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 1 500 m²
clara 352 / 5.000 Risultati della traduzione Risultato di traduzione Gran villa reformada …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 385 m²
ABI-1264A Villa moderna en el lago GardaNueva villa de estilo arquitectónico moderno con una…
$2,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 7 habitaciones en Terni, Italia
Casa 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 170 m²
Casa para renovar en una posición maravillosa Dos pisos con estructura accesoria adyacente e…
$92,936
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Terni, Italia
Casa 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 300 m²
Cottage con nuevo techo y adaptación sísmica. Tierra de 3.50 hectáreas de tierra cultivable …
$209,272
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Asís, Italia
Villa 9 habitaciones
Asís, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 740 m²
Casale di Charme | Código 8673 Precio actualizado: 20/03/2025 € 2.200.000 Rodeada por l…
$2,55M
Dejar una solicitud
Casa 19 habitaciones en Terni, Italia
Casa 19 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 19
Área 550 m²
Edificio en tres niveles más ático Estado general bueno Planta baja apartamento de 205 m2 Pr…
$406,918
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Gozzano, Italia
Villa 3 habitaciones
Gozzano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
ISM-060417-6. Magnífica villa con vistas Lake Orta Magnífica villa con vistas al lago Orta y…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 1 400 m²
GH-PV00020. Villa moderna de lujo en la primera línea del lagoElite Villa moderna en Padeng,…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Número de referencia: N981 Nombre de la propiedad: Casa Burzi IIOrt: En el país Ciudad: Zona…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 284 m²
KK-3v32. Villa en venta en Bordiger Villa en Bordiger por encima de Via Romana Street, acaba…
$3,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Adosado Adosado 13 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 350 m²
Casa independiente en excelente estado con cobertizo adyacente de unos 90 metros cuadrados. …
$383,666
Dejar una solicitud
Villa en Manerba del Garda, Italia
Villa
Manerba del Garda, Italia
Área 320 m²
WW-120315. Villa en Manerba del GardaOfrecemos a su atención Villa en el lago Garda, en Mane…
$3,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
LH-5T12. Vialla de la República de Bulgaria. Ligruya y Artillería, Bulgaria, Bulgaria, Bulga…
$303,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
FP-T636. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » StresaEn una colina en Stresa en el pueblo…
$375,104
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 20 000 m²
Superficie de construcción de unas dos hectáreas sujetas al plan de aplicación
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 60 000 m²
Superficie construida de unos 60 mil pero con un volumen máximo de 60 mil metros cúbicos. Po…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 220 m²
Casa rural para ser restaurada con 4.50 hectáreas de tierra. Posición panorámica adyacente a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en San Vincenzo, Italia
Villa
San Vincenzo, Italia
Área 950 m²
KK-CS92. Villa (venta) » Italia » Toscana » San VincenzoA 1,5 km del mar, la propiedad está …
$4,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 240 m²
Número de referencia: N560 Nombre de la propiedad: Casa Tanzi I Ubicación: En el país Ciudad…
$279,030
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001595. ¡Vilлы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец …
$1,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
FP-T607. Villa independiente situada frente al lago MaggioreVilla independiente hecha de pie…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 18 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 18 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 18
Área 540 m²
Casa rural para renovar ( arruinada ) en una panorámica Dos pisos ( 100 + 100 ) m² 2,000 m² …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 240 m²
Casa unifamiliar con 3.000 m2 de tierra. Planta baja varias habitaciones y garaje. Planta ba…
$139,515
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Italia
Villa 3 habitaciones
Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 66 m²
GM-CPA-Villa BELVEDERE. Villa con jardín y magnífica vista al marVilla de lujo, situada en u…
$586,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Tipos de propiedades en Italia

villas
castillos
adosados

Parámetros de las propiedades en Italia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir