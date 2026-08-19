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Villas en venta en Milán, Italia

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Villa 6 habitaciones en Milán, Italia
Villa 6 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 310 m²
OC-231015-1, una casa noble de lujo construida en la segunda mitad del siglo XVIICasa noble …
$5,22M
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Villa 4 habitaciones en Milán, Italia
Villa 4 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
FP-261015. En el caso de la empresa, которое можно переделать под свои нужды. Brandy de la R…
$2,23M
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Villa 6 habitaciones en Milán, Italia
Villa 6 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
FP-271115. Residencia de lujo a 60 km de MilánResidencia de lujo a 60 km de Milán, villa 650…
$5,27M
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Villa en Milán, Italia
Villa
Milán, Italia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 780 m²
La residencia Longignan es una casa histórica construida en el siglo XVII y propiedad de la …
$2,20M
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Villa 8 habitaciones en Milán, Italia
Villa 8 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
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Villa 50 habitaciones en Milán, Italia
Villa 50 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 50
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 12
Área 6 000 m²
$5,47M
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