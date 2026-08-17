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Villas en venta en Apulia, Italia

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10 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Diso, Italia
Villa 8 habitaciones
Diso, Italia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 535 m²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
$1,31M
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Villa 7 habitaciones en Santa Maria al Bagno, Italia
Villa 7 habitaciones
Santa Maria al Bagno, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
$635,019
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Villa 5 habitaciones en Gallipoli, Italia
Villa 5 habitaciones
Gallipoli, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
$1,48M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en San Cesario di Lecce, Italia
Villa 5 habitaciones
San Cesario di Lecce, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
$788,300
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Villa 10 habitaciones en Gagliano del Capo, Italia
Villa 10 habitaciones
Gagliano del Capo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
A few steps from the center of the beautiful Santa Maria di Leuca, we propose in Exclusive V…
$3,01M
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Villa 5 habitaciones en Nardó, Italia
Villa 5 habitaciones
Nardó, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
$645,968
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Chieuti, Italia
Villa 7 habitaciones
Chieuti, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
En una de las zonas más encantadoras de Sirmione, a 100 metros de la playa de Bremen y del p…
$618,596
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Villa 19 habitaciones en Galatone, Italia
Villa 19 habitaciones
Galatone, Italia
Habitaciones 19
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 530 m²
Access of the above property is leased on a main artery that is about one km from the urban …
$1,86M
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Villa 19 habitaciones en Lecce, Italia
Villa 19 habitaciones
Lecce, Italia
Habitaciones 19
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 000 m²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
$3,50M
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Villa en Ostuni, Italia
Villa
Ostuni, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
La villa es una residencia de 200 m2, que se encuentra en un olivar, que ofrece descanso y p…
$755,242
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