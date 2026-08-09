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Villas en venta en Bordighera, Italia

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21 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
LH-3V16. Villa para la reconstrucción junto al mar en Italia, Liguria, BordigerEn el corazón…
$1,76M
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Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
KK-iv904. Villa de reciente construcción en BordigerVilla de reciente construcción con pisci…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
KK-3v02. Villa de lujo en BordigerVilla para 3 familias, con vistas al mar, acabados de lujo…
$2,81M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 395 m²
LH-3V06. Nueva York, Lucha, Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria, BulgariaBrandy de la República de …
$2,70M
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, villa con magníficas vistas al marEn una zona soleada y tranquila en la…
$345,799
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
LH-5T12. Vialla de la República de Bulgaria. Ligruya y Artillería, Bulgaria, Bulgaria, Bulga…
$303,600
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
KK-252. Villa de lujo con jardín en BordigeraVilla - castillo, con una superficie de unos 30…
$2,58M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
KK-210219. Nueva villa con piscina junto al mar en ItaliaVilla con piscina junto al mar en v…
$3,46M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 350 m²
LH-3V51. Villa junto al mar en Italia - Liguria, BordigueraCon excelentes vistas al mar, cer…
$4,69M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
LH-5V01. Venta de nuevas villas por el mar en Italia, Liuria, BordigerEn una zona tranquila …
$644,710
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 376 m²
KK-iv777. La Comunidad de la República de Bulgaria, площадью 376 м ², с бассейном и земельн…
$2,34M
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
KK-IV643. Apartamento de lujo en la ciudad de BordigerA pocos metros del mar y cerca del cen…
$808,818
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
KK-020317-3. Villa (venta) » Italia » Liguria » BordigerVilla 250kvm + casa en la entrada de…
$2,05M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 380 m²
LH-3v97. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerA un paseo de piedra de la famo…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Área 800 m²
LH-3V39. Alivio de la Aliviación de la Alba y el Alba de la Alba. Вилла построена двумя анг…
$17,58M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
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Dormitorios 5
Área 440 m²
LH-3v18. Villa con vistas al mar en Bordiger, Liguria, ItaliaA pocos pasos de las playas de …
$2,23M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
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Área 315 m²
LH-3v30. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn la prestigiosa, tranquila y …
$2,29M
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Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 284 m²
KK-3v32. Villa en venta en Bordiger Villa en Bordiger por encima de Via Romana Street, acaba…
$3,28M
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
KK-V241. Villa en Bordiger, cerca del marBordiger, cerca del mar, ofrecemos una nueva villa …
$1,16M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 320 m²
KK-3ianV11. Villa (venta) » Italia » Liguria » BordigerVilla 320km en Bordiger 3km en coche …
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Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
LH-5V42. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria. aburridoEn las colinas de una de las fa…
$879,150
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