Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Sirmione
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Sirmione, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
ABI-805NE. Kрасивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Sirmione, Italia
Villa
Sirmione, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Dormitorios // 3 Baños // Cocina // PRISTER // Piscina // Planta …
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 330 m²
GA-V001073. Villa con vistas al lago en SirmioneSituado en la magnífica ubicación del lago G…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
GA-V000979. Exclusiva propiedad en la orilla del lago con un parque en SirmionePropiedad pre…
$3,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 6 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
WW-220415-1. Villa en la península de Sirmione en la zona más exclusiva del castilloEn la pe…
$14,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
ABI-813N. Brandy de la empresa de la industria de la industria de la industria. Dum 400 400 …
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Lugana, Italia
Villa 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Valeggio sul Mincio en una posición conveniente para todos los servicios a 100 metros del pa…
$853,992
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Lugana, Italia
Villa 8 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Just a few steps from the lake, in the charming surroundings of Punta Gro, we offer for sale…
$952,529
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
En la península de Sirmione, en una ubicación exclusiva y cerca del centro, le ofrecemos una…
$4,93M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 7 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 050 m²
A 100 metros del lago y del centro de Colombare, ofrecemos un nuevo ático en un contexto pre…
$8,09M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir