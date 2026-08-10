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Villas en venta en Unione dei comuni della Versilia, Italia

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7 propiedades total found
Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 650 m²
WW-TS01 . Tel.Futusil 6utor de la Universidad de Giglioli, построено 6 отдельно стоящих вилл…
$5,51M
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Villa 6 habitaciones en Camaiore, Italia
Villa 6 habitaciones
Camaiore, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоVial de la República de China 600кв…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Residencia de lujo en Forte dei Marmi - Lucca, Toscana - unos 500 m2 de elegancia absolutaSi…
Precio en demanda
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
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Villa 6 habitaciones en Forte dei Marmi, Italia
Villa 6 habitaciones
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
WW-TS03. YA Vialla VARIA MORDIA MORYShandyaksyya Ivyuadyaksyuskyuadyaksyutory. Vialzulya de …
$6,21M
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Villa en Bozzano, Italia
Villa
Bozzano, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Esta villa se encuentra cerca del centro y las prestigiosas playas de Versilia.La casa con u…
$1,74M
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Villa en Capriglia, Italia
Villa
Capriglia, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Una residencia del siglo XVIII situada en las colinas de Versilia con vistas a la costa tosc…
$14,52M
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Parámetros de las propiedades en Unione dei comuni della Versilia, Italia

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