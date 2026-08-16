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Villas en venta en Lerici, Italia

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Villa 4 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 4 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
KK-190317. Nueva villa Art Nouveau en Lerici. liguriaVilla "Venere Azzurra" construido en 20…
$3,05M
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Villa 5 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 5 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-8. Villa de lujo, situada en una ciudad en LericiVilla de lujo, situada en una ciu…
$6,10M
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Villa en La Serra, Italia
Villa
La Serra, Italia
Área 230 m²
KK-100317. Villa (venta) » Italia » Liguria » LericiLa villa principal en 160 km + dependenc…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 6 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 240 m²
SIR-150515-2. Villa con jardín en la ciudad de Lerici Un jardín mediterráneo de más de 7000 …
$8,21M
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