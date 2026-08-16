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Villas en venta en Massa Carrara, Italia

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Carrara
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5 propiedades total found
Villa en Villafranca in Lunigiana, Italia
Villa
Villafranca in Lunigiana, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
La villa de estilo Liberty se encuentra en Villafranca-in-Lunidjan, región de Toscana. La vi…
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Sorgnano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sorgnano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
MG-030715. Villa en Carrara (Italia, Toscana)Villa en Carrara en Beverly Hills, zona exclusi…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Massa, Italia
Villa
Massa, Italia
Área 370 m²
WW-120515. Villa en Marina di MassaVilla de lujo en primera línea, en Marina di Massa. Super…
$5,33M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Codena, Italia
Villa 6 habitaciones
Codena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
WW-120515-1. Viala на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
$4,57M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Carrara, Italia
Villa
Carrara, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 2
Carrara Area 440 m2 // 15.000 m2 jardín y olivar // 3 dormitorios // 3 baños // sauna // gar…
$2,09M
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Parámetros de las propiedades en Massa Carrara, Italia

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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