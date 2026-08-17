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Villas en venta en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

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5 propiedades total found
Villa en Roe Volciano, Italia
Villa
Roe Volciano, Italia
Área 1 311 m²
GA-V001255. Villa "Libertad" Con un gran parque privado en Roè VolcianoSituado en el centro …
$1,65M
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Villa 7 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 7 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
$1,42M
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Villa 8 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 8 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
$558,379
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 10 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Villa 10 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 609 m²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
$1,17M
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Villa 12 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 12 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
In Roè Volciano, nearby Salò, this fabulous property is immersed in an enchanting private ga…
$2,17M
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Parámetros de las propiedades en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

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