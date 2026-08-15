Locales comerciales en venta en Italia

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242 propiedades total found
Propiedad comercial 2 400 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 400 m²
Florencia, Italia
Área 2 400 m²
KK-1235. Viña en Toscana Vinicola FiorentinaEn Toscana, en una zona montañosa, a 10 km del c…
$2,34M
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Propiedad comercial en Roma, Italia
Propiedad comercial
Roma, Italia
PO-120521W. Edificio de hoteles en venta, 80 habitaciones en el centro de RomaEdificio en ve…
$30,48M
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Propiedad comercial 900 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 900 m²
LD-1027. Casa rural en venta en TuscanSituado en la cima de una colina coronando el Valle de…
$2,64M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 1 000 m²
Village as follows: 1) propiedad '50s en dos plantas de 115m2 cada uno más espacio ático. Pl…
Precio en demanda
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Hotel en Giuliano Teatino, Italia
Hotel
Giuliano Teatino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
SN-201216. ¡Aucción! Hotel 4 estrellas, Costa AdriáticaCosta adriática. En el centro de la c…
$3,11M
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Producción 8 686 m² en Terni, Italia
Producción 8 686 m²
Terni, Italia
Área 8 686 m²
Parcela de 8.686 metros cuadrados en zona D3 con un índice de 0,5 metros cuadrados, altura m…
Precio en demanda
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TekceTekce
Propiedad comercial 6 500 m² en Padenghe sul Garda, Italia
Propiedad comercial 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 500 m²
GA-V000403. Hotel con vistas al lago en Padenghe sul GardaSituado en una hermosa y tranquila…
$21,10M
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Propiedad comercial 982 m² en Poppi, Italia
Propiedad comercial 982 m²
Poppi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 982 m²
KK-1196. Villa de lujo con piscina y parcela en venta en ToscanaPrestigioso chalet en venta …
$2,17M
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Hotel en Forte dei Marmi, Italia
Hotel
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
TIV-00885.00002. Hotel acogedor 4 * frente a la costa de Toscana4 * hotel en una zona muy tr…
$12,89M
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Propiedad comercial 120 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 120 m²
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Ruina contigua a otra propiedad (también en venta) en una posición panorámica con 6,000 metr…
$29,066
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Propiedad comercial 100 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 100 m²
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 100 m²
Número de referencia: N975 Nombre de la propiedad: Casa Valentino Ubicación: en el país C…
$46,505
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Propiedad comercial 150 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 150 m²
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 150 m²
Edificio sin terminar en el centro histórico, para terminar internamente, en tres niveles de…
$80,620
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Propiedad comercial 180 000 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 180 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 30
Área 180 000 m²
Apartamento con entrada privada y patio privado en posición panorámica en la planta baja. Do…
Precio en demanda
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Producción 2 000 m² en Terni, Italia
Producción 2 000 m²
Terni, Italia
Área 2 000 m²
Lote artesanal de 2.000 metros cuadrados en los primeros suburbios del país, fácil acceso a …
$174,393
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Propiedad comercial 50 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 50 m²
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Habitación utilizada como oficina frente a la carretera 16 planta baja con una ventana de al…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 1 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 300 m²
Terni, Italia
Área 1 300 m²
Construcción inacabada con estructura de hormigón armado de excelente mano de obra. Construi…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 1 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 300 m²
Terni, Italia
Área 1 300 m²
casa unifamiliar con estructura de hormigón armado en las afueras del pueblo en dos plantas …
Precio en demanda
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Propiedad comercial 1 815 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 1 815 m²
GA-V001438. Edificio de oficinas con gran almacén en Desenzano del GardaSituado cerca del ce…
$668,154
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Propiedad comercial 1 150 m² en Castellina in Chianti, Italia
Propiedad comercial 1 150 m²
Castellina in Chianti, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 150 m²
LD-1069. Casa de lujo en venta en ValdikyanEn la provincia de Arezzo, en el magnífico Valle …
$2,70M
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Propiedad comercial 110 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 110 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 110 m²
GA-V001197. НОВЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$304,772
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Producción 4 300 m² en Terni, Italia
Producción 4 300 m²
Terni, Italia
Área 4 300 m²
Edificio de 4.300 metros cuadrados para fines artesanales carretera provincial Adjacent
$92,137
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Propiedad comercial 145 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 145 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 145 m²
GA-V000874. Espacio comercial ideal para catering en Desenzano del GardaEn la entrada al pue…
$586,100
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Propiedad comercial 1 125 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 1 125 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 125 m²
KK-1574. Vorororor de la República, Reducción de la Universidad de FНа холмах Кьянти, между …
$3,49M
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Hotel en Pesaro, Italia
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Pesaro, Italia
Habitaciones 115
Hotel de cuatro estrellas frente al mar con 115 habitaciones, restaurante, sala de conferencias, etc
Precio en demanda
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Propiedad comercial 2 400 m² en Roma, Italia
Propiedad comercial 2 400 m²
Roma, Italia
Área 2 400 m²
OC-190417. Proyecto en Roma a 100 metros del Coliseo y Palacios ImperialesComplejo residenci…
$14,07M
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Propiedad comercial 250 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 250 m²
Terni, Italia
Área 250 m²
Estructura de hormigón en las afueras del pueblo en un jardín panorámico de 1.000 metros cua…
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Propiedad comercial 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 300 m²
Terni, Italia
Habitaciones 15
Área 300 m²
Número de referencia: N1356 Nombre de la propiedad: Casa Marino Ubicación: en el país Ciu…
$58,131
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Propiedad comercial 1 274 m² en Capannori, Italia
Propiedad comercial 1 274 m²
Capannori, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 274 m²
FP-T913. Empresa agrícola en Gragnano (Gragnano)Empresa agrícola en Gragnano, a 15 km de Luc…
$4,69M
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Propiedad comercial 77 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 77 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 77 m²
GA-V001269. Tienda en el centro de la ciudad en Desenzano Del GardaSituado en el centro hist…
$410,270
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Propiedad comercial 800 m² en Terni, Italia
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Terni, Italia
Área 800 m²
casa unifamiliar con estructura de hormigón armado en las afueras del pueblo en dos plantas …
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