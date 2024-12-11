Guías para comprar obra nueva en Italia
Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Italia
¿Cuánto cuesta 1 m² de vivienda en un edificio de obra nueva en Italia?
Las viviendas del promotor en Italia más caras se encuentra en Milán: 1 m² cuesta al menos 3400 euros. En segundo lugar están Roma y Florencia: 1 m² cuesta 2900-3300 euros. En Turín o Bolonia se da la construcción de viviendas nuevas en Italia que salen a un precio de 2200 por metro cuadrado.
¿Dónde se están construyendo más activamente nuevos complejos de apartamentos en Italia?
En el norte y en el centro del país: en Roma y sus suburbios, en Milán, Turín, etc.
¿Cuáles son las ventajas de la vivienda en Italia del promotor en comparación con los bienes raíces en el mercado secundario?
Comprar una casa nueva elimina sorpresas desagradables con los derechos de propiedad. Además, los nuevos edificios en Italia destacan por:
- las clases de eficiencia energética más altas: A o B, lo cual permite a los propietarios de estos apartamentos ahorrar en las facturas de servicios públicos;
- un diseño cómodo;
- comunicaciones modernas;
- la ausencia de moho, lo que podría crear un problema considerable en áreas con alta humedad;
- disponibilidad de toda la infraestructura necesaria para la vida a poca distancia y plazas de aparcamiento.