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Villas en venta en Umbría, Italia

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27 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Terni, Italia
Villa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de referencia: N1221 Nombre de la propiedad: Casa Maffi Ubicación: En la aldea Ciudad…
Precio en demanda
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Villa 21 habitación en Terni, Italia
Villa 21 habitación
Terni, Italia
Habitaciones 21
Área 1 200 m²
Apartamento en el centro histórico (área de planta neta de 145 metros cuadrados) Archivo de …
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Villa 37 habitaciones en Terni, Italia
Villa 37 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 37
Área 1 200 m²
Típicamente terreno montañoso, sin casa, todas las 13.00 hectáreas en trufa
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Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 490 m²
En el encantador entorno de Umbria se encuentra una rara residencia de piedra - una villa de…
$1,03M
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Villa 6 habitaciones en Spoleto, Italia
Villa 6 habitaciones
Spoleto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
IT-281016. Castillo medieval histórico del siglo XII construidoEn venta castillo medieval hi…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Perugia, Italia
Villa 6 habitaciones
Perugia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
LD-0429. Villa de lujo en un gran lugar panorámicoVilla de lujo, recientemente restaurada, s…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 600 m²
Número de referencia: N1125 ( I ) Nombre de la propiedad: Casa Ilo Ubicación: en el pueblo…
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Villa 14 habitaciones en Bevagna, Italia
Villa 14 habitaciones
Bevagna, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa a completar dentro de un parque de 2.500 m2. Superficie con accesorios para más de 600…
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Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 1 500 m²
clara 352 / 5.000 Risultati della traduzione Risultato di traduzione Gran villa reformada …
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Villa 24 habitaciones en Terni, Italia
Villa 24 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 24
Área 1 000 m²
Villa antigua por el mar en la agencia info
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Villa 17 habitaciones en Terni, Italia
Villa 17 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 17
Área 600 m²
Apartamento de planta baja elevada de 90 metros cuadrados más balcones y bodega de 9 metros …
Precio en demanda
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Villa 12 habitaciones en Terni, Italia
Villa 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 500 m²
Número de referencia: N1427 Nombre del alojamiento: Casa New Road Ubicación: en el país Ciud…
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Villa 11 habitaciones en Terni, Italia
Villa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 460 m²
Número de referencia: N1290 Nombre de la propiedad: Casa Erminio Ubicación: en el país Ci…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Perugia, Italia
Villa 6 habitaciones
Perugia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
LD-0591. Villa de lujo rodeada de magnífica naturaleza de UmbriaLa villa de lujo rodeada por…
$4,34M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 25 habitaciones en Terni, Italia
Villa 25 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 25
Área 650 m²
Número de referencia: N974 (R) Nombre del inmueble: Casa Torre Ubicación: En el país Ciudad/…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Asís, Italia
Villa 9 habitaciones
Asís, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 740 m²
Casale di Charme | Código 8673 Precio actualizado: 20/03/2025 € 2.200.000 Rodeada por l…
$2,55M
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Villa 16 habitaciones en Terni, Italia
Villa 16 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 450 m²
Mini apartamento de 36 metros cuadrados para renovar consta de pasillo, cocina, baño, sala d…
Precio en demanda
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Villa 21 habitación en Foligno, Italia
Villa 21 habitación
Foligno, Italia
Habitaciones 21
Área 700 m²
Finamente renovado a finales del siglo XIX villa. 8000 m2 parque con árboles altos y plantas…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Terni, Italia
Villa 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
$2,63M
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Villa 15 habitaciones en Terni, Italia
Villa 15 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Construcción del año 1978, completamente renovada en 2015 con materiales de calidad, manteni…
$8,10M
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Villa 6 habitaciones en Terni, Italia
Villa 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
$2,35M
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Villa 6 habitaciones en Terni, Italia
Villa 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Located in the coveted hills of Garda, Ai Beati, and only 5 minutes from the dynamic city ce…
$2,74M
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Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 30
Área 9 800 m²
Perugia (Umbria) // Castillo medieval 800 metros cuadrados // Villa 2,200 metros cuadrados /…
$9,88M
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Villa 4 habitaciones en Terni, Italia
Villa 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
$3,07M
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Villa en Tuoro sul Trasimeno, Italia
Villa
Tuoro sul Trasimeno, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
This refined property is located in a hilly and dominant position on Lake Trasimeno in a …
$1,69M
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Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 5 000 m²
Perugia (Umbria) // Castillo medieval 800 metros cuadrados // Villa 2,200 metros cuadrados /…
$6,97M
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Villa 5 habitaciones en Terni, Italia
Villa 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
$2,74M
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