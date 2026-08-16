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Villas en venta en Terni, Italia

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17 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Terni, Italia
Villa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de referencia: N1221 Nombre de la propiedad: Casa Maffi Ubicación: En la aldea Ciudad…
Precio en demanda
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Villa 21 habitación en Terni, Italia
Villa 21 habitación
Terni, Italia
Habitaciones 21
Área 1 200 m²
Apartamento en el centro histórico (área de planta neta de 145 metros cuadrados) Archivo de …
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Villa 37 habitaciones en Terni, Italia
Villa 37 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 37
Área 1 200 m²
Típicamente terreno montañoso, sin casa, todas las 13.00 hectáreas en trufa
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 600 m²
Número de referencia: N1125 ( I ) Nombre de la propiedad: Casa Ilo Ubicación: en el pueblo…
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Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 1 500 m²
clara 352 / 5.000 Risultati della traduzione Risultato di traduzione Gran villa reformada …
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Villa 24 habitaciones en Terni, Italia
Villa 24 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 24
Área 1 000 m²
Villa antigua por el mar en la agencia info
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TekceTekce
Villa 17 habitaciones en Terni, Italia
Villa 17 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 17
Área 600 m²
Apartamento de planta baja elevada de 90 metros cuadrados más balcones y bodega de 9 metros …
Precio en demanda
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Villa 12 habitaciones en Terni, Italia
Villa 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 500 m²
Número de referencia: N1427 Nombre del alojamiento: Casa New Road Ubicación: en el país Ciud…
Precio en demanda
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Villa 11 habitaciones en Terni, Italia
Villa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 460 m²
Número de referencia: N1290 Nombre de la propiedad: Casa Erminio Ubicación: en el país Ci…
Precio en demanda
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Villa 25 habitaciones en Terni, Italia
Villa 25 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 25
Área 650 m²
Número de referencia: N974 (R) Nombre del inmueble: Casa Torre Ubicación: En el país Ciudad/…
Precio en demanda
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Villa 16 habitaciones en Terni, Italia
Villa 16 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 450 m²
Mini apartamento de 36 metros cuadrados para renovar consta de pasillo, cocina, baño, sala d…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Terni, Italia
Villa 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
$2,63M
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Villa 15 habitaciones en Terni, Italia
Villa 15 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Construcción del año 1978, completamente renovada en 2015 con materiales de calidad, manteni…
$8,10M
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Villa 6 habitaciones en Terni, Italia
Villa 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
$2,35M
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Villa 6 habitaciones en Terni, Italia
Villa 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Located in the coveted hills of Garda, Ai Beati, and only 5 minutes from the dynamic city ce…
$2,74M
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Villa 4 habitaciones en Terni, Italia
Villa 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
$3,07M
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Villa 5 habitaciones en Terni, Italia
Villa 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
$2,74M
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Parámetros de las propiedades en Terni, Italia

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