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Terreno y parcelas en venta en Italia

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140 propiedades total found
Parcela en Unione dei comuni Valle del Savio, Italia
Parcela
Unione dei comuni Valle del Savio, Italia
Área 2 800 000 m²
Terreno de más de 280,00 hectáreas, finca cerrada con carretera privada y equipo (máquina ag…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 500 000 m²
Terreno de 50.00 hectáreas en un cuerpo de los cuales 30.00 plana y 20.00 en colinas medias …
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 53 500 m²
Estructura de hormigón en las afueras del pueblo en un jardín panorámico de 1.000 metros cua…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 400 000 m²
Tierra de 40.00 hectáreas de las cuales 15.00 hectáreas de tierra cultivable, el bosque rest…
$255,777
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Parcela en Massa Fermana, Italia
Parcela
Massa Fermana, Italia
Área 195 000 m²
Típicamente terreno montañoso cultivado en gran parte (tierra cultivable) con 5.0 hectáreas …
$232,525
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Parcela en Porto Recanati, Italia
Parcela
Porto Recanati, Italia
Área 130 000 m²
Tierra de alrededor de 13.00 hectáreas en una colina muy suave en una posición dominante con…
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Parcela en Moltrasio, Italia
Parcela
Moltrasio, Italia
Un terreno exclusivo en Moltrasio, de aproximadamente 1.700 m², con un proyecto raro y total…
$3,13M
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 20 000 m²
Tierra de 2,0 hectáreas en un bosque montañoso
$9,214
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 120 000 m²
Alojamiento turístico rural en un oasis natural de 12 hectáreas en una hermosa zona tranquil…
$465,049
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 60 000 m²
Terreno de 6.0 hectáreas con buena exposición fácil acceso ( carretera adyacente ) opción ca…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 220 000 m²
22.00 acres de tierra adyacentes a la carretera principal en dos partes por 16.00 y 6,00 hec…
$116,262
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 70 000 m²
Terreno de 7.0 hectáreas en la colina Gran acceso ( Posibilidad de renovar parcialmente la g…
$127,889
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Parcela en Montefortino, Italia
Parcela
Montefortino, Italia
Área 1 490 000 m²
Empresa de 149.00 hectáreas de las cuales 90.00 hectáreas es bosque, 30.00 hectáreas arables…
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Parcela en Cagliari, Italia
Parcela
Cagliari, Italia
Área 600 000 m²
Terreno de aproximadamente 60.00 hectáreas con una altura media de 250 a 300 metros sobre el…
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Parcela en Grottammare, Italia
Parcela
Grottammare, Italia
Área 870 000 m²
Tierra de 87,00 hectáreas con viñedo, olivar con diferentes casas y una villa con vista al mar
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Parcela en Monte Vidon Corrado, Italia
Parcela
Monte Vidon Corrado, Italia
Área 100 000 m²
10.0 hectáreas de tierra en las colinas serenas con excelente acceso (opción de casa para se…
$162,767
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 12 000 m²
Terreno de poco menos de 12 mil m2 en una suave colina y a veces plano con exposición suroes…
$17,439
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Parcela en Porto Recanati, Italia
Parcela
Porto Recanati, Italia
Área 55 000 m²
Tierra de alrededor de 5,50 hectáreas en una colina suave con buena exposición y acceso conveniente
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 32 000 m²
Terreno de 3.2 hectáreas planas con 200 cerezos ( 11 años ) y 100 pinos, así como otras espe…
$174,393
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 42 000 m²
Típicamente tierra montañosa de 42,000 metros cuadrados para tierras de cultivo que miran ha…
$48,830
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Parcela en Ripatransone, Italia
Parcela
Ripatransone, Italia
Área 900 000 m²
Casa de campo en bastante buen estado con terreno de aproximadamente 16.00 hectáreas. Dispue…
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Parcela en Predazzo, Italia
Parcela
Predazzo, Italia
Oportunidad de inversión en los Dolomitas – Masi di Cavalele, Val di Fiemme¿Buscando un proy…
$1,16M
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Agencia
Hotel Invest
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Parcela en Terni, Italia
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Terni, Italia
Área 120 000 m²
Terreno de 7.0 hectáreas en la colina Gran acceso ( Posibilidad de renovar parcialmente la g…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 3 600 000 m²
Tierra de 360.00 hectáreas de las cuales 160 son pastizales y 200 son bosques. Cuerpo único.…
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Parcela en Lapedona, Italia
Parcela
Lapedona, Italia
Área 100 000 m²
Apartamento con entrada propia y patio privado en posición panorámica en la planta baja. Sal…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 80 000 m²
Terreno plano irrigado de alrededor de 8.0 hectáreas de gran fachada de carretera - fácil ac…
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 150 000 m²
Terreno 15.00 hectáreas planas y riego Gran acceso Casale en dos pisos del ático en buen est…
$460,687
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Parcela en Terni, Italia
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Terni, Italia
Área 180 000 m²
Terreno completamente plano para agricultura y alojamiento con estanques y dos granjas para …
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Parcela en Terni, Italia
Parcela
Terni, Italia
Área 170 000 m²
Tierra de alrededor de 17.00 hectáreas en la colina media con la exposición norte oeste tier…
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Terni, Italia
Área 85 000 m²
Apartamento renovado en el 4to piso con ascensor sala de estar con cocina americana baño hab…
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