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Villas en venta en San Benedetto del Tronto, Italia

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Villa 15 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 15 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 15
Área 500 m²
Villa del siglo XIX con 2.000 m2 de parque con palmeras y árboles altos. Tres niveles de 164…
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Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-AH08U . Ensayos y documentos de la región de la Unión de Bulgaria, la Asociación de Bulga…
$1,76M
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Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-V5602U. Villa en primera línea en San Benedetto del TrontoCasa familiar, situada en prime…
$1,93M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 6 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
BG-ABIV5601U Villa de lujo en estilo mediterráneo, San Benedetto del TrontoVilla de lujo est…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 16 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 16 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
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