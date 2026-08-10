Villas en venta en Lombardía, Italia

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Desenzano del Garda
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326 propiedades total found
Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
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Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa privada de lujo en Monza – 600 m2 en una de las zonas más prestigiosasItalia • Monza •…
$2,84M
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Villa 5 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 475 m²
GA-V001015. Encantadora casa reformada en San Felice del BenacoEn el centro histórico de San…
$937,760
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Villa 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Villa 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 260 m²
ABI-908L. Villa en el lago GardaVilla independiente con vistas panorámicas al lago Garda. Es…
$1,52M
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
ABI-1263A. Villa en Desenzano del Garda con piscina y parcela privadaVilla en Desenzano del …
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 580 m²
ABI-1246. Hermosa villa en Desenzano Del GardaHermosa villa espaciosa en Desenzano Del Garda…
$1,93M
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Villa 4 habitaciones en Pianello del Lario, Italia
Villa 4 habitaciones
Pianello del Lario, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
GR-Al1. Nueva villa de lujo en la primera línea del lagoPianello del Lario: una villa indepe…
$3,16M
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Villa 5 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 5 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
MV-160921-1. Villa moderna con impresionantes vistas al lago ComoVilla en Chernobbio.Una vil…
$4,45M
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001396. Nueva villa moderna en Lonato del GardaEn una tranquila zona residencial rodeada…
$385,654
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Villa 3 habitaciones en Monvalle, Italia
Villa 3 habitaciones
Monvalle, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 450 m²
LD-1909. ¡Vendido! Villa de lujo en las inmediaciones del lago MaggioreUna villa de lujo rod…
$6,45M
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Villa 6 habitaciones en Lecco, Italia
Villa 6 habitaciones
Lecco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 570 m²
IT-300418-1. Villa histórica en el lago de ComoVenta es una villa histórica en el lago de Co…
$5,63M
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Villa 4 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-PV001500. En la región de la región de Moscú en la región de Moscú en la región de Moscú …
$1,82M
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Villa 10 habitaciones en Cremona, Italia
Villa 10 habitaciones
Cremona, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 50 400 m²
Número de plantas 2
Casa rural reformada con 5 hectáreas de tierra – Campo CremonesaEn la pintoresca campiña Cre…
$930,945
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
GA-V001067. Villa en Desenzano del GardaInsertado en un nuevo contexto en las puertas del ce…
$702,148
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Villa 4 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Villa 4 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-LV01652. Villa moderna con vistas al lagoVilla en el estilo de "moderno" en un lugar sorp…
$1,11M
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Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
ABI-1164A. Villa con piscina y amplio jardín en Padeng sul GardaVilla de prestigio se encuen…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 4 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
PL-PR_P10. Casa de piedra en el corazón de la ciudad de ComoExclusiva casa de piedra, constr…
$1,47M
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Villa en Manerba del Garda, Italia
Villa
Manerba del Garda, Italia
Área 320 m²
WW-120315. Villa en Manerba del GardaOfrecemos a su atención Villa en el lago Garda, en Mane…
$3,75M
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Villa 6 habitaciones en Ranco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ranco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
FP-T917. Villa epocal de principios del siglo XIX con un muelle y alaEn Ranko directamente a…
$3,28M
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Villa 5 habitaciones en Sangiano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sangiano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 702 m²
FP-T998. Propiedad en la primera línea del lago en LejunoPropiedad en la primera línea del l…
$2,93M
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Villa 4 habitaciones en Lazzate, Italia
Villa 4 habitaciones
Lazzate, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
OC-1452457. Villa jardínOfrecemos una villa de lujo que consta de dos niveles en un lugar ll…
$914,316
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Villa 6 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 6 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
MV-160921-2. Encantadora villa en la primera línea del lago Como y a 2 km del centro de Como…
$14,65M
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Villa 4 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Villa 4 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
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Dormitorios 3
Área 400 m²
WW-120315-1. Villa en Gardona RivieraVilla en Gardona Riviera - uno de los lugares más prest…
$2,81M
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Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
ABI-805NE. Kрасивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
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Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
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Área 530 m²
GH-PV001445. Branchya de la República de China y la República de China. Rótula de la Rótula.…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Cernobbio, Italia
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Cernobbio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
LUI-154. Vialla de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de l…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
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Padenghe sul Garda, Italia
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Área 1 400 m²
GH-PV00020. Villa moderna de lujo en la primera línea del lagoElite Villa moderna en Padeng,…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Villa 4 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
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Dormitorios 3
Área 153 m²
GH-LV04831. Casa antigua reformadaEn la zona de Fasano, la ciudad de Gardone Riviera, ofrece…
$421,992
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Villa 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 131 m²
GA-V001344. Exclusiva casa con vistas al lago y terraza en Desenzano del GardaSituado a 100 …
$906,110
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Villa 6 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
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San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 090 m²
ABI-20181N. Villa con vistas al lago Garda!El proyecto de construir una villa moderna con un…
$3,05M
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Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
ABI-1257A. Magnífica villa con vistas al lago GardaEsta magnífica propiedad con vistas al la…
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Parámetros de las propiedades en Lombardía, Italia

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