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Villas en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Sanremo
25
Bordighera
21
Ventimiglia
6
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100 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
LH-2V06. Villa con vistas al mar en San Remo, Liguria, ItaliaLa villa se encuentra a solo 70…
$1,76M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
KK-3v02. Villa de lujo en BordigerVilla para 3 familias, con vistas al mar, acabados de lujo…
$2,81M
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Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 330 m²
AL-105. Villa histórica en San RemoVilla histórica en la ciudad de San Remo, a solo 100 metr…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Caramagnetta, Italia
Villa 4 habitaciones
Caramagnetta, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 187 m²
Casa rural KK- Ligurian con piscinaVilla Iris, construida en 2005, es una casa rural de Ligu…
$644,710
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Villa 3 habitaciones en Cantalupo, Italia
Villa 3 habitaciones
Cantalupo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 157 m²
Villa con vistas al mar en Liguria, ImperioVilla con vistas al mar en Liguria, Imperio, Ital…
$574,378
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Villa 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Villa 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-1T70. Casa adosada en venta en OspedalettiComprar un adosado con terraza y vistas al mar …
$281,328
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Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 340 m²
LH-2V17. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, San RemoEn una de las zonas más prestig…
$1,47M
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Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
LH-2v05. Villa en Italia, Liguria - villa en el mar en San RemoA sólo 30 m de la famosa ruta…
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 440 m²
LH-3v18. Villa con vistas al mar en Bordiger, Liguria, ItaliaA pocos pasos de las playas de …
$2,23M
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Villa 2 habitaciones en San Lorenzo al Mare, Italia
Villa 2 habitaciones
San Lorenzo al Mare, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 138 m²
LH-6V35. Villa en Costarainer. Empire.Villa con piscina y vistas al mar en venta en Italia, …
$550,934
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Villa en Sanremo, Italia
Villa
Sanremo, Italia
Área 350 m²
KK-321. Villa de dos niveles 350m2, en buen estadoVenta villa de dos niveles de 350 metros c…
$1,64M
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Villa 3 habitaciones en Civezza, Italia
Villa 3 habitaciones
Civezza, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
LH-6Q01. Villa en venta en Civezza. liguriaComprar un adosado con terraza y vistas al mar en…
$257,884
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Villa 6 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Villa 6 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 260 m²
LH-1v06. Hermosa villa en Ospedaletti (Liguria)1,5 km en coche del mar en una tranquila zona…
$2,70M
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Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 180 m²
PO-270317. Villa de lujo en San Remo. ItaliaLa villa se encuentra en una zona de élite, una …
$1,82M
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Villa 3 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-5V06. Villa en Ventimiglia. San RemoVilla con vistas al mar en la costa de Italia, Liguri…
$533,351
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Villa 4 habitaciones en Diano Marina, Italia
Villa 4 habitaciones
Diano Marina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
LH-4v75. Villa de lujo con piscina en Liguria, Diano MarinaEn el famoso complejo de Ligurian…
$3,52M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
KK-252. Villa de lujo con jardín en BordigeraVilla - castillo, con una superficie de unos 30…
$2,58M
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Villa en Diano Marina, Italia
Villa
Diano Marina, Italia
Área 220 m²
KK-6V14. Nueva casa moderna con jardín y terraza en Diano MarinaDiano Marina es un pueblo en…
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
LH-3V16. Villa para la reconstrucción junto al mar en Italia, Liguria, BordigerEn el corazón…
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Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 150 m²
LH-2V87. Comprar una villa en San Remo - una villa histórica única en San RemoJusto detrás d…
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, villa con magníficas vistas al marEn una zona soleada y tranquila en la…
$345,799
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Villa 6 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 6 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 360 m²
KK-5V43. Villa con playa privada en LiguriaJusto en las orillas del Mar Liguriano y a solo 1…
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
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Área 320 m²
KK-3ianV11. Villa (venta) » Italia » Liguria » BordigerVilla 320km en Bordiger 3km en coche …
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 5
Área 315 m²
LH-3v30. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn la prestigiosa, tranquila y …
$2,29M
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Villa 5 habitaciones en Imperia, Italia
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Imperia, Italia
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Área 400 m²
KK-4V88. Nueva villa modernistaNueva villa Art Nouveau en 6 km en coche (20 min) del mar cer…
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Villa 5 habitaciones en Diano Marina, Italia
Villa 5 habitaciones
Diano Marina, Italia
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Dormitorios 4
Área 225 m²
KK-W-02GTYJ. Viala 1,6км на втот пляжа Диано МаринаПлощадь коммерческая 225 квм / Спальни 4 …
$691,598
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
KK-020317-3. Villa (venta) » Italia » Liguria » BordigerVilla 250kvm + casa en la entrada de…
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Villa 6 habitaciones en Camporosso, Italia
Villa 6 habitaciones
Camporosso, Italia
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Área 450 m²
KK-5V49. Venta de villa moderna en 450 km con vistas al mar en LiguriaEn la ciudad de San Ji…
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Villa 3 habitaciones en Diano Castello, Italia
Villa 3 habitaciones
Diano Castello, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
KK- Villa construida en 1966 para la ventaA 7 km en coche del mar Diano Marina en una carret…
$521,629
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Villa 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Villa 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 210 m²
KK-1q24. Pluciny, Panaya, Panaya, Panaya. República de Bulgaria en el mercado de la industri…
$1,62M
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