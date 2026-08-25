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Villas en venta en Desenzano del Garda, Italia

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38 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 200 m²
ABI-802N. Эксклюзивная 3-уровневая вилла с бассейном и прекрасным видом на озеро ГардаPUBLIC…
$3,39M
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 560 m²
ABI-1230A. Villa de lujo en la primera línea del lago GardaVilla de lujo en el lago Garda.Un…
$14,02M
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Villa en Desenzano del Garda, Italia
Villa
Desenzano del Garda, Italia
Área 210 m²
GA-V000909. En el caso de la empresa, можно восстановить независимую загородную местность. B…
$327 182
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 137 m²
GA-V001250. Parte de la mansión con vista al lago en DESENZANO DEL GARDAEn la zona céntrica …
$394 956
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
ABI-1160A. Villa de estilo Liberty en el lago GardaVilla en el estilo de la Libertad con una…
$2,10M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
GA-V001067. Villa en Desenzano del GardaInsertado en un nuevo contexto en las puertas del ce…
$699 936
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
GA-V000879. Hermosa Villa con piscina privada en Desenzano del GardaSituado en una pequeña z…
$642 680
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
GH-DV001434. Villa prestigiada con jetty privadoHermosa villa de estilo moderno en la primer…
$9,35M
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Villa 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 580 m²
ABI-1246. Hermosa villa en Desenzano Del GardaHermosa villa espaciosa en Desenzano Del Garda…
$1,93M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
GH-DV3012. Gran villa con vistas al lago en el centro de Desenzano.Desenzano del Garda, una …
$1,23M
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 240 m²
GA-V001210. Villa separada junto al lago con un gran jardín. Desenzano Del GardaSituado en l…
$759 530
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
ABI-1263A. Villa en Desenzano del Garda con piscina y parcela privadaVilla en Desenzano del …
$1,64M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 260 m²
GA-V001310. Villa de diseño con una hermosa vista del lago en Desenzano del GardaSituado en …
$1,29M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
GA-V001322. Villa de diseño con vistas al lago en Desenzano del GardaSituado en el municipio…
$2,22M
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 994 m²
GH-PV001423. Viala de la Comunidad de la Unión¡¡¡6000 € !!! Старая цена 8 500 000 € Rechor …
$7,95M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-DV3690. Villa con tres dormitorios, construido sobre tecnología avanzadaLa villa, constru…
$442 865
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Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 235 m²
GA-V001431. Futusk. Ведавном здании на приподнятом первом этаже находится большая гостиная,…
$928 964
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Villa 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 131 m²
GA-V001344. Exclusiva casa con vistas al lago y terraza en Desenzano del GardaSituado a 100 …
$903 257
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-DV3691. Villa con tres dormitorios, construido sobre tecnología avanzadaLa villa, constru…
$419 494
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
GH-DV3780. Casa en una residencia exclusiva en Desenzano.En las verdes colinas que rodean la…
$584 254
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Villa en Desenzano del Garda, Italia
Villa
Desenzano del Garda, Italia
Área 280 m²
GH-240518. Villa nueva en el lugar más fresco de Desenzano Del GardaVilla en construcción co…
$2,57M
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Villa 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
GA-V001304. Villa de diseño único reformada en Desenzano Del GardaConvenientemente situado a…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
GH-230519. Villa de primera línea en Desenzano.Villa de primera línea en Desenzano. Situado …
$2,92M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V001408. Casa adosada en venta en Desenzano del GardaEn el centro de San Martino della Ba…
$508 301
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-DV3695. Villa con tres dormitorios, construido sobre tecnología avanzadaLa villa, constru…
$396 124
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Villa 16 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 16 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
En friso en el espléndido y largo lago de Desenzano del Garda, en una posición única servida…
$17,52M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
$1,30M
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Villa 7 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 7 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
On the outskirts of Desenzano del Garda, within an allotment of important villas, it is poss…
$892 312
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Villa 5 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Inserted within an allotment of important villas it is possible to realise "VILLA MONIGA", a…
$739 031
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Villa 7 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 7 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
On the outskirts of Desenzano, in a strategic position and within an allotment of important …
$1,35M
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