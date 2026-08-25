Villas en venta en Toscana, Italia

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65 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Pomarance, Italia
Villa 6 habitaciones
Pomarance, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
NH-NEX121. Shandyayayaya лакшери вилла в Тоскане!PUBLICACIÓN DE LA GRAFÍA, PUBLICACIÓN DE LA…
$4,56M
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Villa 4 habitaciones en Quercianella, Italia
Villa 4 habitaciones
Quercianella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанелаВила в Quercianella ( Тоскана. 10…
$2,34M
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Residencia de lujo en Forte dei Marmi - Lucca, Toscana - unos 500 m2 de elegancia absolutaSi…
Precio en demanda
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa en Bozzano, Italia
Villa
Bozzano, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Esta villa se encuentra cerca del centro y las prestigiosas playas de Versilia.La casa con u…
$1,74M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Único en contexto histórico y geográfico villa de dos plantas con pisci…
$4,09M
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
La villa tiene 3 plantas con una superficie total de 450 metros cuadrados. Hay 7 dormitorios…
$1,86M
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TekceTekce
Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Manciano, Italia
Villa 4 habitaciones
Manciano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
IT- Casa en venta - torre de repuesto 270 metros cuadradosEn un hermoso pueblo, en el corazó…
$1,12M
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Villa 6 habitaciones en Camaiore, Italia
Villa 6 habitaciones
Camaiore, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоVial de la República de China 600кв…
$5,84M
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Villa 5 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Villa 5 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 280 m²
LD-1140. Casa de élite junto al mar en Monte ArgentarioEn uno de los lugares más prestigioso…
$2,92M
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Villa 6 habitaciones en Pistoia, Italia
Villa 6 habitaciones
Pistoia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 020 m²
LD-1143. En la provincia de Pistoi en venta villa antigua de lujoNo lejos de las aguas terma…
$6,08M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-0424. En la región de la República de China y la República de China, la Comisión de Inves…
$4,09M
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Villa en Villafranca in Lunigiana, Italia
Villa
Villafranca in Lunigiana, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
La villa de estilo Liberty se encuentra en Villafranca-in-Lunidjan, región de Toscana. La vi…
$1,29M
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Villa 4 habitaciones en Poggibonsi, Italia
Villa 4 habitaciones
Poggibonsi, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
CA-1389. Villa con hermosas vistas de las colinas de ChiantiLa villa está en una ubicación d…
$1,75M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 200 m²
LD-0063. Villa de lujo en FlorenciaVilla de lujo en venta en Toscana, se puede utilizar como…
$15,19M
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Villa 5 habitaciones en Quercianella, Italia
Villa 5 habitaciones
Quercianella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
KK-081020. Villa con acceso al marQUERCIANELLA - en esta ciudad con infraestructura completa…
$1,75M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 430 m²
LD-0234. Domos de lujo en FlorenciaVilla de lujo con vistas panorámicas y una torre medieval…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Codena, Italia
Villa 6 habitaciones
Codena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
WW-120515-1. Viala на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
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Villa 6 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 6 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 300 m²
KK-CS156. Villa (venta) » Italia » Toscana » CecinaDesde el mar 6 km / autopista - 7 km / ae…
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Villa en San Vincenzo, Italia
Villa
San Vincenzo, Italia
Área 950 m²
KK-CS92. Villa (venta) » Italia » Toscana » San VincenzoA 1,5 km del mar, la propiedad está …
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Villa en Massa, Italia
Villa
Massa, Italia
Área 370 m²
WW-120515. Villa en Marina di MassaVilla de lujo en primera línea, en Marina di Massa. Super…
$5,32M
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
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Forte dei Marmi, Italia
Área 650 m²
WW-TS01 . Tel.Futusil 6utor de la Universidad de Giglioli, построено 6 отдельно стоящих вилл…
$5,49M
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Villa en Campiglia Marittima, Italia
Villa
Campiglia Marittima, Italia
Área 250 m²
KK-020317-1. Villa (venta) » Italia » Toscana » Campilla MarittimaPropiedad de 1800, constru…
$3,62M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
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Florencia, Italia
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Dormitorios 5
Área 2 320 m²
VB-90059. Propiedad única en FlorenciaUna propiedad única es un complejo compuesto por una v…
$32,72M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
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Florencia, Italia
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Área 420 m²
LD-1387. Villa de lujo en FlorenciaAntigua casa toscana en un lugar muy panorámico, en el bo…
$3,01M
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Villa 6 habitaciones en Piombino, Italia
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Piombino, Italia
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Área 800 m²
KK-M73. Villa del siglo XV construida en Piombino800 metros cuadrados y 800 jardines - una z…
$3,51M
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Villa 5 habitaciones en Sorgnano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sorgnano, Italia
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Área 500 m²
MG-030715. Villa en Carrara (Italia, Toscana)Villa en Carrara en Beverly Hills, zona exclusi…
$1,75M
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Villa 6 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
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Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
K-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк наци…
$11,69M
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Villa 6 habitaciones en Siena, Italia
Villa 6 habitaciones
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 150 m²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откры…
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Villa 6 habitaciones en Forte dei Marmi, Italia
Villa 6 habitaciones
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
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WW-TS03. YA Vialla VARIA MORDIA MORYShandyaksyya Ivyuadyaksyuskyuadyaksyutory. Vialzulya de …
$6,19M
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Parámetros de las propiedades en Toscana, Italia

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