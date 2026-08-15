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Villas en venta en Faggeto Lario, Italia

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5 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Molina, Italia
Villa 5 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 380 m²
GR-Pb-32. Lago Como Villa en Faggeto LarioVilla con vistas inolvidables del lago en Faggeto …
$2,05M
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Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Molina, Italia
Villa
Molina, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Características de la Villa del Lago Como : 3 dormitorios, 4 baños, cocina con comedor, estu…
$1,74M
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Villa 6 habitaciones en Lemna, Italia
Villa 6 habitaciones
Lemna, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 360 m²
MV-270221. Casa de lujo con renovación de diseño en el lago ComoCasa de lujo con renovación …
$1,99M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 16 habitaciones en Molina, Italia
Villa 16 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Villa Giusy has an area of 500 square meters distributed over three floors and has 5 bedroom…
$13,14M
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Villa 8 habitaciones en Molina, Italia
Villa 8 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
En el pintoresco pueblo de Faggeto Lario en el lago de Como, nos complace presentar una enca…
$1,73M
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Parámetros de las propiedades en Faggeto Lario, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vista al lago
Baratos
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