Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Marcas
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Marcas, Italia

;
San Benedetto del Tronto
5
Civitanova Marche
3
Villa Borrar
Eliminar
24 propiedades total found
Villa 40 habitaciones en Offida, Italia
Villa 40 habitaciones
Offida, Italia
Habitaciones 40
Área 1 000 m²
Villa en tres niveles de más de 1.000 m2 con 40 habitaciones 9 baños 13 dormitorios, acabado…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
BG-CC1118. Brandy de la empresa (Conferencia), Panadería de la Universidad de China, 320 de …
$4,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-AH08U . Ensayos y documentos de la región de la Unión de Bulgaria, la Asociación de Bulga…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Monteprandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Monteprandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
BG-AH05U Hermosa casa en las colinas de MonteprandoneHermosa casa en las colinas de Montepra…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-V5602U. Villa en primera línea en San Benedetto del TrontoCasa familiar, situada en prime…
$1,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Senigallia, Italia
Villa 6 habitaciones
Senigallia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 078 m²
BG-V6001N Villa exclusiva con hermosas vistas al marVilla exclusiva situada en las colinas, …
$3,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 14 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 14 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 14
Área 430 m²
Número de referencia: N1427Nombre de la propiedad: Casa New RoadUbicación: en el paísCiudad …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sirolo, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirolo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
BG-HICONS20U . Viala de la Universidad de China, Branch, Branch de la República de China, Br…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Brecciarolo, Italia
Villa 6 habitaciones
Brecciarolo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 850 000 m²
BG-ABIV5201U Casa antigua en Marina del TrontoAntigua casa en Marina del Tronto, a 15 km de …
$2,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 11 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 11 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 11
Área 345 m²
Villa en tres plantas con seis dormitorios, seis baños estancados dos cocinas, dos salas de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Tavullia, Italia
Villa 2 habitaciones
Tavullia, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПичаноЦена сн…
$104,326
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Marotta, Italia
Villa
Marotta, Italia
Área 1 800 m²
BG-CC1100. Hermosa villa no lejos de la costa adriática y la ciudad de MarottaItalia, región…
$4,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 14 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 14 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa en una espléndida posición con una amplia vista del mar y las montañas Sibillini. Jard…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 6 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
BG-ABIV5601U Villa de lujo en estilo mediterráneo, San Benedetto del TrontoVilla de lujo est…
$3,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 24 habitaciones en San Ginesio, Italia
Villa 24 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 24
Área 600 m²
Granja de tamaño generoso en dos niveles con un patio de 8.600 m2 en el que hay un garaje y …
$575,498
Dejar una solicitud
Villa 15 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 15 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 15
Área 500 m²
Villa del siglo XIX con 2.000 m2 de parque con palmeras y árboles altos. Tres niveles de 164…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Villa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 10 200 m²
BG-ABIV5401U Antigua villa en Porto San ElpidioVilla de 1780 en Porto San Elpidio, a 8 km de…
$2,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 16 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 16 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Pesaro, Italia
Villa 6 habitaciones
Pesaro, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 30 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 30 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 30
Área 1 400 m²
Número de referencia: N864 (R) Nombre de la propiedad: Casa Ridente Ubicación: En el país Ci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Castorano, Italia
Villa 6 habitaciones
Castorano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-V5101U. Reparto de la empresa de la industria de la industria de la industria de la indus…
$2,46M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 19 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Villa 19 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 19
Área 760 m²
Terreno de unos 20 mil metros cuadrados de riega plana con entrada a la carretera provincial
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 16 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 16 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
Alojamiento turístico rural en un oasis natural de 12 hectáreas en una hermosa zona tranquil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Marcas, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir