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Áticos en Venta Italia

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Lombardía
29
Desenzano del Garda
18
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
4
Véneto
4
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42 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Anzio, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Anzio, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/5
En venta un ático único con reparaciones de diseño y una vista del mar en el centro de Anzio…
$1,39M
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Ático Ático 2 habitaciones en Casalgrande, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Casalgrande, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 7/7
Ofrecemos a la venta un elegante y totalmente renovado ático de 47 metros cuadrados en el ce…
$244,589
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Ático Ático en Lido di Jesolo, Italia
Ático Ático
Lido di Jesolo, Italia
Área 168 m²
Piso 8
Situado en privilegiadas plantas 8 y 9a, este excepcional ático combina la arquitectura ital…
$2,27M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 4 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Ático Ático 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Desenzano del Garda, en un edificio de época, lleno de centro histórico, ofrecemos exclusivo…
$1,31M
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Ático Ático 4 habitaciones en Malcesine, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Malcesine, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
We offer for sale an elegant penthouse on the second and last floor of a building with only …
$886,837
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Grado, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Grado, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
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Ático Ático 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 282 m²
In a timeless atmosphere in the heart of Desenzano del Garda, with a direct view of Porto Ve…
$3,07M
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Ático Ático 9 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 9 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 363 m²
In an atmosphere of yesteryear in the heart of Desenzano del Garda, directly overlooking Por…
$3,61M
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Ático Ático 5 habitaciones en Bardolino, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 526 m²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
$2,52M
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Ático Ático 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
A short distance from the lake and the promenade, in a quiet residential context convenient …
$859,466
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Ático Ático 2 habitaciones en Salo, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Ático Ático 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Nestled in an enchanted corner of the Padenghe sul Garda hills is the Residence "Aquarama", …
$1,26M
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Ático Ático 8 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Ático Ático 8 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
This extraordinary penthouse is located within an exclusive residence with swimming pool in …
$1,04M
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Ático Ático 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Desenzano del Garda, ÁTICO NUEVO Y EXCLUSIVO en el centro histórico de la ciudad. Prestigio…
$525,533
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Ático Ático 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 364 m²
Como vista previa, le ofrecemos una PENTHOUSE de dimensiones inalcanzables en una nueva resi…
$1,95M
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Ático Ático 8 habitaciones en Volta Mantovana, Italia
Ático Ático 8 habitaciones
Volta Mantovana, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Ático Ático 5 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Immersed in the setting of Lake Garda, we propose for sale two splendid penthouses on the se…
$1,11M
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Ático Ático 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, we propose an elegant attic recently completely reno…
$372,253
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Ático Ático 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Located in prestigious position, close to the lakeside and historical centre of the renowned…
$1,49M
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Ático Ático 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
The residential complex where attention to detail meets architectural elegance: An exclusiv…
$635,019
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Ático Ático 2 habitaciones en Salo, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Ático Ático 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
A beautiful modern-style penthouse located on the top floor of a modern, recently constructe…
$1,00M
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Ático Ático 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Ático Ático 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
La propiedad ofrecida por Garda Haus ocupa el tercer piso de uno de los edificios más elegan…
$1,07M
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Ático Ático 5 habitaciones en Milán, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
$5,26M
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Ático Ático 3 habitaciones en Alguer, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Alguer, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Este exclusivo ático es una oportunidad única para aquellos que buscan elegancia, comodidad …
$1,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
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Ático Ático 1 habitación en Padenghe sul Garda, Italia
Ático Ático 1 habitación
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Áticos de lujo con maravillosas vistas al lago y la posibilidad de personalizar los acabados…
$2,13M
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Ático Ático 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
In Desenzano del Garda stands out a new, renowned residence: VILLA DEL SOLE, exclusively of…
$2,18M
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