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Villas en venta en Civitanova Marche, Italia

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Villa 16 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 16 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
Alojamiento turístico rural en un oasis natural de 12 hectáreas en una hermosa zona tranquil…
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Villa 11 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 11 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 11
Área 345 m²
Villa en tres plantas con seis dormitorios, seis baños estancados dos cocinas, dos salas de …
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Villa 14 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 14 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa en una espléndida posición con una amplia vista del mar y las montañas Sibillini. Jard…
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