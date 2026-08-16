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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Saronikos
64
Vari Municipal Unit
60
Municipality of Marathonas
39
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527 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629,270
VAT
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$359,100
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Área 462 m²
Venta villa de 3 plantas de 462 metros cuadrados en Attica. Una vista del mar, la montaña, e…
$743,846
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Apartamento en Anavyssos, Grecia
Apartamento
Anavyssos, Grecia
Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$212,528
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Voula sur de Atenas Nea Kalymnos area: en construcción maisonette 184 sq.m. 3rd-4th floor, o…
$1,55M
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Apartamento 2 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$160,576
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 550 m²
Venta villa de 4 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almac…
$1,53M
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Adosado Adosado en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. Una ma…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Casa de campo 6 habitaciones en Afidnes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Afidnes, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Venta - Casa independiente residencial -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 metros cuadra…
$250,554
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta apartamento de 46 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,59M
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Varkiza al sur de Atenas, en el centro del municipio, maisonette 2nd-3rd floor and studio 50…
$1,11M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$752,111
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Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
$212,528
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Apartamento en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Apartamento
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta de 65 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pri…
$239,939
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Código de la propiedad: HPS5303 - Apartamento para la venta en Voula Center por € 1.000.000 …
$1,15M
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$826,496
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Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
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Municipality of Dionysos, Grecia
Área 531 m²
Venta casa independiente de dos plantas con una superficie total de 531 metros cuadrados. La…
$755,654
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
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Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 648 m²
Se vende villa de 5 plantas de 648 metros cuadrados en Atenas. El tercer piso consta de sala…
$1,92M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 129 m²
Venta en construcción apartamento de 129 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
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Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$425,055
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
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Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Se vende una villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$822,647
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Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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