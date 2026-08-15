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Propiedades residenciales en venta en Marathon, Grecia

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casas independientes
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5 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$602,161
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Casa de campo 5 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 5
Área 244 m²
Venta Casa de 3 plantas de 244 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$495,898
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Casa de campo 3 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 1 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormi…
$649,390
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo en Marathon, Grecia
Casa de campo
Marathon, Grecia
Área 184 m²
Venta Casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en Attica. ------- Luxury Three-Level Mai…
$678,907
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
A truly unique property totaling 165 sqm, this residence offers a distinctive layout. The g…
Precio en demanda
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