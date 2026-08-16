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Casas en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
97
Municipality of Saronikos
57
Vari Municipal Unit
39
Municipality of Dionysos
38
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385 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$359,100
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Área 462 m²
Venta villa de 3 plantas de 462 metros cuadrados en Attica. Una vista del mar, la montaña, e…
$743,846
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Voula sur de Atenas Nea Kalymnos area: en construcción maisonette 184 sq.m. 3rd-4th floor, o…
$1,55M
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 550 m²
Venta villa de 4 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almac…
$1,53M
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Adosado Adosado en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. Una ma…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Casa de campo 6 habitaciones en Afidnes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Afidnes, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Venta - Casa independiente residencial -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 metros cuadra…
$250,554
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,59M
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Varkiza al sur de Atenas, en el centro del municipio, maisonette 2nd-3rd floor and studio 50…
$1,11M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$752,111
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$826,496
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Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 531 m²
Venta casa independiente de dos plantas con una superficie total de 531 metros cuadrados. La…
$755,654
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 648 m²
Se vende villa de 5 plantas de 648 metros cuadrados en Atenas. El tercer piso consta de sala…
$1,92M
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Se vende una villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$822,647
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 9
Área 350 m²
Venta de maisonette de 350 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$3,66M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 187 m²
Venta de maisonette de 187 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$2,15M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casita de 230 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$720,232
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 2 dormitorio…
$1,54M
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
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Área 250 m²
En venta casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$399,898
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
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Área 440 m²
Se vende casa de 4 plantas de 440 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$590,354
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Dormitorios 3
Área 457 m²
Se vende villa de 4 plantas de 457 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
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Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 9
Área 550 m²
Venta Casa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 7 dormitori…
$1,89M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 325 m²
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$4,07M
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Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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