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Propiedades residenciales en venta en Paiania, Grecia

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Paiania, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paiania, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$354,213
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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Adosado Adosado en Paiania, Grecia
Adosado Adosado
Paiania, Grecia
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El sótano cons…
Precio en demanda
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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,01M
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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Área 700 m²
------ Introducción: Descubre el lujo final en un ambiente sereno de belleza natural. Esta i…
$1,18M
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