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Apartamentos en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
73
Vari Municipal Unit
21
Municipality of Pallini
17
Pallini Municipal Unit
13
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142 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629,270
VAT
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Apartamento en Anavyssos, Grecia
Apartamento
Anavyssos, Grecia
Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$212,528
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$160,576
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Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta apartamento de 46 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
$212,528
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Apartamento
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta de 65 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pri…
$239,939
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Código de la propiedad: HPS5303 - Apartamento para la venta en Voula Center por € 1.000.000 …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 129 m²
Venta en construcción apartamento de 129 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,65M
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$425,055
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pallini, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Código de la propiedad: HPS5282 - Apartamento para la venta en Pallini Center por € 265.000 …
$304,976
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$661,197
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
En venta Apartamento de 83 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$301,081
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta apartamento de 91 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$377,827
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$289,274
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 219 m²
En venta Apartamento de 219 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 1e…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$1,00M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$360,116
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,32M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$454,573
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/4
Voula Private Residences Exclusivo apartamento en planta baja con piscina privada Ubic…
$2,88M
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Apartamento 1 habitacion en Anavyssos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Venta apartamento de 34 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el semi-p…
$141,685
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 133 m²
Venta apartamento de 133 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$991,795
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 126 m²
Venta apartamento de 126 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Hay: una ch…
$649,390
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Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la tercer…
$236,142
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$371,923
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1
Maisonette en venta, 1a planta (2 niveles), situada en la zona de Voula. La propiedad tiene …
$877,280
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Oropos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$118,071
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Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$354,213
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Apartamento 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
En venta Apartamento de 150 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$188,913
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Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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