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Propiedades residenciales en venta en Spata, Grecia

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casas independientes
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5 propiedades total found
Casa de campo en Spata, Grecia
Casa de campo
Spata, Grecia
Área 1 400 m²
Venta Casa de 1 plantas de 1400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la montañ…
$2,24M
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Casa de campo 5 habitaciones en Spata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Spata, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$743,846
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Casa de campo en Spata, Grecia
Casa de campo
Spata, Grecia
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$987,913
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Spata, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Spata, Grecia
Dormitorios 4
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$279,828
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Spata, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Spata, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Se vende casita de 215 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El primer piso…
$478,187
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