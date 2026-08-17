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Propiedades residenciales en venta en Markopoulo, Grecia

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apartamentos
3
casas independientes
8
11 propiedades total found
Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 385 m²
Se vende villa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$708,425
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Casa de campo 4 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$920,953
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$316,362
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Casa de campo 5 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$277,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$212,528
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Attica en construcción. El…
$322,221
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$304,645
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Attica en construcción…
$439,887
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Área 220 m²
Venta villa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dorm…
$971,180
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