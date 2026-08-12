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Casas de obra nueva en Paphos District, Chipre

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Pafos
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Peyia
2
East Paphos Municipality
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Yeroskipou
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Pafos, Chipre
de
$1,24M
Opciones de acabado Con acabado
Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio ChipreEl Royal Bay Resort se encuentra en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes - Kato Paphos a lo largo de la costa, justo en la famosa playa de arena Venus Beach.Precio: 1,085.000 EUR + IVALa villa se puede alquilar por 600 EUR p…
Agencia
Smart Home
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Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
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Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 135–161 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €. El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores,…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Casa adosada Konia Green
Casa adosada Konia Green
Pafos, Chipre
de
$464,171
VAT
Año de construcción 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Asociación
BitProperty
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TekceTekce
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
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Villa Superior
Peyia, Chipre
de
$5,61M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Asociación
BitProperty
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Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
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Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🏙️ Acerca del proyectoLUNA GENE ofrece una elegante colección de 24 apartamentos con 1 o 2 dormitorios.El desarrollo combina la estética moderna con funcionalidad, ofreciendo diseños abiertos, ventanas grandes y materiales de alta calidad.Los residentes pueden disfrutar de una piscina comuni…
Agencia
Invest Cafe
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Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
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Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 123–254 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity Villas — Villas de lujo de 3, 4 y 5 dormitorios en Pegeia, Pafos Superficie cubierta: 123 m² a 309 m² | Parcelas: 293 m² a 800 m² | Piscina privada | Garaje cubierto | Precios desde 560.000 € + IVA Infinity es un complejo exclusivo de 20 villas de lujo de diseño moderno, ubicado…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
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Pueblo de cabañas The Pearl
Pafos, Chipre
de
$748,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 173–181 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The Pearl — 5 villas modernas de 3 dormitorios, piscina privada y terraza, a solo 1 km del mar y 4 km del centro comercial Kings Avenue, en la prestigiosa zona de Chloraka, Pafos. Ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión: sistema VRF, calefacción por suelo radiante, eficie…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chipre
de
$1,09M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 189 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo con 5 villas
Asociación
BitProperty
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Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
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Villa Dionysus Greens
Kouklia, Chipre
de
$582,022
Año de construcción 2023
Área 129–364 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Villas de élite A pesar de la ubicación en el corazón del complejo, las villas de élite del complejo Dionysa Garden están diseñadas para crear la máxima comodidad y privacidad. El complejo se erigirá rodeado de campos de golf y permitirá a los propietarios disfrutar plenamente de las bellez…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Desarrollador
Aphrodite Hills
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Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chipre
de
$842,592
Año de construcción 2026
Área 197 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sandy Beach Villas es un exclusivo complejo cerrado en Geroskipou, Paphos, que ofrece una lujosa vida en un ambiente sereno. El desarrollo consta de seis elegantes villas, cada una con tres amplios dormitorios, dos baños, un aseo de invitados y una piscina privada. Situado a solo 300 metros …
Asociación
BitProperty
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Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
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Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Chipre
de
$2,42M
Año de construcción 2020
Área 318 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo proyecto "Mejor resort de golf en Europa 2018", según la asociación internacional de turistas de golf "Poseidón", Se encuentra en una colina con una vista panorámica del Mediterráneo. Grandes áreas con pintorescos jardines crean una atmósfera de privacidad, a solo unos minutos' cam…
Desarrollador
Aphrodite Hills
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Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Paphos District, Chipre
de
$463,583
Número de plantas 2
Situado cerca de las tumbas de los Reyes y elite Elysium Hotel, Astra 12 ofrece apartamentos de 1 & 2 dormitorios con acabados premium y vistas al mar desde el tercer piso. Un 19% de ahorro de IVA a través de la renovación de edificios hace de esta una inversión única.Beneficios clave: ubica…
Asociación
BitProperty
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Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chipre
de
$556,110
Año de construcción 2026
Área 199 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubra Almond Villas, un lujoso enclave de 9 exquisitas villas enclavadas en las serenas colinas de Episkopi, Paphos, Chipre. Rodeado de exuberantes almendras y olivos, este tranquilo refugio ofrece interiores de diseño meticuloso inundados de luz natural. Estas villas cuentan con sistemas…
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