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Casas de obra nueva en Germasogeia, Chipre

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Casa club Nikolas Residences
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Germasogeia, Chipre
de
$549,420
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Una nueva versión de la casa club en una zona que definitivamente disfrutará.Germasoya, LimassolLa vida en Nikolas Residences será tranquila y serena. Aquí puedes crear el estilo de vida de tus sueños sin hacer mucho esfuerzo, disfrutando de todo lo que necesitas para una vida satisfactoria.…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
513,703 – 523,001
Desarrollador
Realtika
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