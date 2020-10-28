Villa City Views

City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €.

El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores, las ventanas panorámicas y las terrazas privadas con piscina ofrecen condiciones ideales para vivir y disfrutar cómodamente en Chipre.

Características principales

3 dormitorios y 3 baños

Superficie cubierta de 134,5 a 150 m²

Terrazas de 12 a 35 m²

Superficie total hasta 175 m²

Parcelas de 252 a 291 m²

Piscina privada 3×6 m

Sistema de climatización VRF

Suelo radiante

Ventanas y aislamiento energéticamente eficientes

Aparcamiento privado y acabados personalizables

Ubicación

4 km al centro de Pafos

6 km a la playa

2,5 km al hospital

3 km al supermercado

5 km a la escuela internacional

8,9 km al puerto

10 km al resort de golf

15 km al aeropuerto

Ideal para

Familias con niños que buscan tranquilidad y seguridad

Inversores para alquiler a largo plazo

Inversores para alquiler vacacional con alta rentabilidad

City Views — la combinación perfecta de comodidad, diseño moderno y rentabilidad en una de las mejores zonas de Pafos.

