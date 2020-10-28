  1. Realting.com
Villa City Views

Pafos, Chipre
$617,342
$3,832/m²
9
ID: 27491
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €.

El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores, las ventanas panorámicas y las terrazas privadas con piscina ofrecen condiciones ideales para vivir y disfrutar cómodamente en Chipre.

Características principales

  • 3 dormitorios y 3 baños

  • Superficie cubierta de 134,5 a 150 m²

  • Terrazas de 12 a 35 m²

  • Superficie total hasta 175 m²

  • Parcelas de 252 a 291 m²

  • Piscina privada 3×6 m

  • Sistema de climatización VRF

  • Suelo radiante

  • Ventanas y aislamiento energéticamente eficientes

  • Aparcamiento privado y acabados personalizables

Ubicación

  • 4 km al centro de Pafos

  • 6 km a la playa

  • 2,5 km al hospital

  • 3 km al supermercado

  • 5 km a la escuela internacional

  • 8,9 km al puerto

  • 10 km al resort de golf

  • 15 km al aeropuerto

Ideal para

  • Familias con niños que buscan tranquilidad y seguridad

  • Inversores para alquiler a largo plazo

  • Inversores para alquiler vacacional con alta rentabilidad

City Views — la combinación perfecta de comodidad, diseño moderno y rentabilidad en una de las mejores zonas de Pafos.

📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más detalles y reservar su villa en City Views.

Localización en el mapa

Pafos, Chipre

