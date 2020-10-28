Villa City Views

City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €.
El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores, las ventanas panorámicas y las terrazas privadas con piscina ofrecen condiciones ideales para vivir y disfrutar cómodamente en Chipre.
Características principales
3 dormitorios y 3 baños
Superficie cubierta de 134,5 a 150 m²
Terrazas de 12 a 35 m²
Superficie total hasta 175 m²
Parcelas de 252 a 291 m²
Piscina privada 3×6 m
Sistema de climatización VRF
Suelo radiante
Ventanas y aislamiento energéticamente eficientes
Aparcamiento privado y acabados personalizables
Ubicación
4 km al centro de Pafos
6 km a la playa
2,5 km al hospital
3 km al supermercado
5 km a la escuela internacional
8,9 km al puerto
10 km al resort de golf
15 km al aeropuerto
Ideal para
Familias con niños que buscan tranquilidad y seguridad
Inversores para alquiler a largo plazo
Inversores para alquiler vacacional con alta rentabilidad
City Views — la combinación perfecta de comodidad, diseño moderno y rentabilidad en una de las mejores zonas de Pafos.
📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más detalles y reservar su villa en City Views.