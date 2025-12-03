  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Episkopi Pafou
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Episkopi Pafou, Chipre

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chipre
de
$556,110
Año de construcción 2026
Área 199 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubra Almond Villas, un lujoso enclave de 9 exquisitas villas enclavadas en las serenas colinas de Episkopi, Paphos, Chipre. Rodeado de exuberantes almendras y olivos, este tranquilo refugio ofrece interiores de diseño meticuloso inundados de luz natural. Estas villas cuentan con sistemas…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Mostrar todo Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Episkopi, Chipre
de
$570,462
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 199 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Almonds Villas – Villas modernas en el pintoresco pueblo de Episkopi, Pafos 3 dormitorios | 3 baños | Parcelas: 295–467 m² | Superficie habitable: 198,75 m² Precio: desde €495.000 + IVA | Entrega en 10–15 meses Almonds Villas es un exclusivo proyecto de 9 villas de lujo situadas en el…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir