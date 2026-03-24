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Casas de obra nueva en Demos Akama, Chipre

Peyia
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Pueblo de cabañas Infinity
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Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 123–254 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity Villas — Villas de lujo de 3, 4 y 5 dormitorios en Pegeia, Pafos Superficie cubierta: 123 m² a 309 m² | Parcelas: 293 m² a 800 m² | Piscina privada | Garaje cubierto | Precios desde 560.000 € + IVA Infinity es un complejo exclusivo de 20 villas de lujo de diseño moderno, ubicado…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Villa Superior
Villa Superior
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Villa Superior
Peyia, Chipre
de
$5,61M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
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