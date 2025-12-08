  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Pafos, Chipre

apartamentos
41
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Mostrar todo Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pafos, Chipre
de
$748,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 173–181 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The Pearl — 5 villas modernas de 3 dormitorios, piscina privada y terraza, a solo 1 km del mar y 4 km del centro comercial Kings Avenue, en la prestigiosa zona de Chloraka, Pafos. Ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión: sistema VRF, calefacción por suelo radiante, eficie…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Mostrar todo Villa City Views
Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 135–161 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €. El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores,…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir