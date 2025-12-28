  1. Realting.com
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Yeroskipou, Chipre
de
$996,249
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 220 m²
1 objeto inmobiliario
Villas modernas de 3–4 dormitorios, piscinas privadas y parcelas de hasta 600 m². Elite Residences es un exclusivo complejo residencial en la prestigiosa zona de Geroskipou, Pafos. 🔑 Ventajas del proyecto: • Más de 20 diseños únicos (tipos A–H2) con 3–5 dormitorios, amplias estancias, t…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chipre
de
$1,09M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 189 m²
1 objeto inmobiliario
Complejo con 5 villas
Asociación
BitProperty
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children's pla…
Agencia
Invest Cafe
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chipre
de
$842,592
Año de construcción 2026
Área 197 m²
1 objeto inmobiliario
Sandy Beach Villas es un exclusivo complejo cerrado en Geroskipou, Paphos, que ofrece una lujosa vida en un ambiente sereno. El desarrollo consta de seis elegantes villas, cada una con tres amplios dormitorios, dos baños, un aseo de invitados y una piscina privada. Situado a solo 300 metros …
Asociación
BitProperty
