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Casas de obra nueva en Yeroskipou, Chipre

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Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
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Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🏙️ Acerca del proyectoLUNA GENE ofrece una elegante colección de 24 apartamentos con 1 o 2 dormitorios.El desarrollo combina la estética moderna con funcionalidad, ofreciendo diseños abiertos, ventanas grandes y materiales de alta calidad.Los residentes pueden disfrutar de una piscina comuni…
Agencia
Invest Cafe
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Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chipre
de
$842,592
Año de construcción 2026
Área 197 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sandy Beach Villas es un exclusivo complejo cerrado en Geroskipou, Paphos, que ofrece una lujosa vida en un ambiente sereno. El desarrollo consta de seis elegantes villas, cada una con tres amplios dormitorios, dos baños, un aseo de invitados y una piscina privada. Situado a solo 300 metros …
Asociación
BitProperty
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chipre
de
$1,09M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 189 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo con 5 villas
Asociación
BitProperty
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TekceTekce
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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