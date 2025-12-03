  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

apartamentos
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Mostrar todo Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
de
$7,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Una exclusiva comunidad de villas en Agios TychonosUbicada en la prestigiosa zona de Agios Tychonos, cerca del famoso hotel Four Seasons, esta excepcional urbanización ofrece una colección de 11 villas de lujo, cada una diseñada para brindar comodidad, privacidad e impresionantes vistas al m…
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
En el mapa
Realting.com
Ir