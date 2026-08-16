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Casas de obra nueva en Ayia Napa, Chipre

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Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
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Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco p…
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