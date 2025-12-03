  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol District
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Limassol District, Chipre

East Limassol Municiplaity
2
Germasogeia
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Koinoteta Pyrgou Lemesou
1
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Chipre
de
$425,523
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Compose III Project – Cuatro casas tipo CherryLas casas consisten de 4 dormitorios y 2 baños.Planta baja - 80m2 - Planta alta - 62m2Entrada cubierta – 3m2 – Total – 145m2Verandas descubiertas – 6m2Parcela - 420m2 (cada casa)El área cubierta total de cada casa es de 145m2 y también tiene dos …
Desarrollador
Country Rose Ltd
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Superficie cubierta en m2: casa principal de 420 m2 más terrazas cubiertas de 80 m2 más casa de invitados de 40 m2 más casa de servicio de 20 m2.Superficie de la parcela en m2: 4286 m2Tipo de propiedad y ubicación/ciudad: "Sterling Carob”, ubicada en Souni, Limassol, Chipre.Estado: lista par…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
de
$7,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Una exclusiva comunidad de villas en Agios TychonosUbicada en la prestigiosa zona de Agios Tychonos, cerca del famoso hotel Four Seasons, esta excepcional urbanización ofrece una colección de 11 villas de lujo, cada una diseñada para brindar comodidad, privacidad e impresionantes vistas al m…
Desarrollador
Livein
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Chipre
de
$671,234
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La casa consta de 4 dormitorios y 4 baños.Planta baja - 125m2 - Planta alta – 74m2Veranda cubierta – 25m2 - Total – 224m2Parcela - 663m2Esta es una lista de lo que está incluido en el precioSistema de calefacción de agua solar y eléctrica.Piscina 4m x 8m.1m pavimentando alrededor de la casa …
Desarrollador
Country Rose Ltd
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$445,574
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Desarrollador
Realtika
Desarrollador
Realtika
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chipre
de
$2,52M
El primer proyecto residencial de prestigio mundial del diseñador francés Philippe Starck en Chipre.Philippe Starck es una personalidad llamativa y uno de los gurús más provocativos del diseño global, según muchos expertos y sus admiradores.Starck no se limita a un campo particular en su tra…
Agencia
Invest Cafe
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Chipre
de
$702,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La casa consta de 4 dormitorios y 4 baños.   Planta baja - 160m2 - Planta alta - 90m2 Porche cubierto - 15m2 - Total - 265m2 Parcela  - 750m2 La superficie total cubierta de la casa es de 265m2 y también tiene una gran terraza descubierta en el piso superior. Esta es una lista de…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Realting.com
