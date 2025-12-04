  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
de
$7,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Una exclusiva comunidad de villas en Agios TychonosUbicada en la prestigiosa zona de Agios Tychonos, cerca del famoso hotel Four Seasons, esta excepcional urbanización ofrece una colección de 11 villas de lujo, cada una diseñada para brindar comodidad, privacidad e impresionantes vistas al m…
Desarrollador
Livein
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$445,574
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Desarrollador
Realtika
Desarrollador
Realtika
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
