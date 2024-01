Yaylali, Türkei

von €128,000

Kapitulation vor: 2024

Wir präsentieren Ihnen einen neuen Investitionskomplex mit eigener Infrastruktur. Das Hotel liegt in der Region Gazipasha, 1200 m von den türkisfarbenen Wellen des Mittelmeers entfernt. Die Residenz ist ein zehnstöckiges Gebäude mit eigenem geschlossenen Gebiet und einer hervorragenden vielfältigen sozialen Infrastruktur. Gazipasha — ist der Name des Paradieses, das zwischen dem Grün des Stiergebirges und den türkisfarbenen Tönen des Mittelmeers, der grünen Halskette der Bananengärten, verborgen ist. Ungewöhnliche Strände, malerische Buchten, wunderschöne Natur, gemischt mit historischen Orten und Sehenswürdigkeiten, die immer noch nicht von Touristen verwöhnt werden, werden kein Traum, sondern ein täglicher Lebensraum für jeden Bewohner des Komplexes. Das besetzte Gebiet der Residenz wird 6690 m2 betragen. Anzahl der Wohnungen — 140. Startdatum — 12/01/2022 Enddatum des Baus — 30.08.2024 Wohnungslayouts: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 75 m2 Zweistöckige Dreizimmer-Penthäuser 2 + 1 mit einer Fläche von 161 m2 Zweistöckige Vierzimmer-Penthäuser 3 + 1 mit einer Fläche von 183 m2 Duplex-Fünfzimmer-Penthäuser 4 + 1 mit einer Fläche von 189 m2 Wohnungsinformationen: Reinigung Das Badezimmer ist komplett ausgestattet mit Sanitär und Dusche Aufhängungsdecken Moderne Innentüren Klimaanlage Video Intercom Der neue Investitionskomplex in Gazipasha wird sowohl intern als auch extern mit einer vollständigen Infrastruktur ausgestattet sein. Alle Apartments mit sauberer Dekoration, Badezimmern und Einbauküchen. Komplexe Infrastruktur: Außenpool Innenpool Kinderbecken Poolbar Wasserpark Kino Dampfraum Türkisches Bad Sauna Billard Fitnesscenter Tennisplatz Spielplatz Kinderspielzimmer Grillplatz Gepflegte Grünfläche Concierge Sicherheit rund um die Uhr Videoüberwachung rund um die Uhr Offener / geschlossener Parkplatz Aufzüge Generator Über die Gegend: Gazipasha ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet, in dem bereits die für einen vollwertigen Wohnsitz erforderliche städtische Infrastruktur vorhanden ist und Verkehrsverbindungen hergestellt wurden. Und natürlich ist der internationale Flughafen sowie die erstaunliche Natur der Hauptvorteil und -vorteil der Region Gazipasha. Gazipasha hat einen geräumigen Strand ohne Menschenmassen, mit gemütlichen Cafés, einer schönen Promenade. Es gibt auch einen einzigartigen Strand mit warmen Pools aus Steinblöcken, schöne Orte in der felsigen Gegend, die Sie mit solcher Begeisterung auf das Foto im Internet geschaut haben. Sie können mit einer Maske tauchen, fischen, schwimmen, Wassersport betreiben, in ruhiger Atmosphäre am Meer entlang laufen und Fahrrad fahren.