Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey

Alanya, Türkei

von €220,000

57–111 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Royal Heaven ist eine neue Wohnanlage im zentralen Bezirk von Alanya. Der Bau des königlichen Himmels wird auf einen Hügel gehen, so dass von jeder Wohnung aus ein Blick auf das Meer und die Infrastruktur des Projekts besteht. Infrastruktur: Die gesamte Infrastruktur des Royal Heaven-Projekts wurde so konzipiert und gestaltet, dass ein angemessenes Qualitätsniveau und eine angenehmste Atmosphäre für Ihren komfortablen Zeitvertreib mit Ihren Lieben geschaffen werden. Den Bewohnern des Komplexes steht zur Verfügung: - Außenpool; - Kinderbecken; - Spielplatz; - Fitness; - Sauna; - Lobby; - Offener Parkplatz; - Videoüberwachung; - Generator; - Grüner Garten. Ort: Städtische Infrastruktur - 500 Meter. Der Flughafen Antalya liegt 120 km entfernt. Der Flughafen Gazipasha liegt 35 km entfernt. Der Seehafen von Alanya liegt 3,5 km entfernt. Zum Sandstrand von Cleopatra - 400 Meter.