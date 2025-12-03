  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Russland

Moskau
19
Kaliningrad
19
Föderationskreis Nordwest
27
Oblast Leningrad
2
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Moskau, Russland
von
$2,48M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 61–265 m²
141 Immobilienobjekt 141
Heatherwick Studio und Paris Classical Architecture bringen ihr unermessliches Talent zur Aufgabe, das einmal war – und wird bald wieder sein – Moskaus wünschenswertste Nachbarschaft wieder aufzubauen. Die Architektur erfindet das Erbe, indem sie es wagte, sich lange, historische Fassaden m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.8 – 152.9
2,53M – 11,80M
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 190.8
3,91M – 11,34M
Wohnung 3 zimmer
164.1 – 241.9
5,85M – 13,22M
Wohnung 4 zimmer
264.3 – 265.0
10,27M – 10,92M
Bauherr
MR
Bauherr
MR
Sprachen
English, Русский
Wohnviertel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Wohnviertel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Wohnviertel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Wohnviertel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Kaliningrad, Russland
von
$107,238
Etagenzahl 9
Fläche 38–132 m²
54 Immobilienobjekte 54
Das Öko-Viertel «Russkaja Ewropa» («Russisches Europa») wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, die nach dem Prinzip der «langsamen Stadt» gebaut werden. Die Gesamtfläche des Viertels beträgt über 20 Hektar. Das Projekt wird 7-10 Jahre dauern und soll bis 2030 umgesetzt …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.2 – 68.0
107,710 – 154,441
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Wohnung 3 zimmer
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Bauherr
Русская Европа
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Moskau, Russland
von
$155,773
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Lage des Komplexes: Das moderne Architekturprojekt „1. Izmailovsky“ ist ein idealer Ort zum Leben, im östlichen Teil von Moskau, umgeben von 14.000 Hektar Wald. Der Komplex wird mit einer Atmosphäre eines gesunden Lebensstils und Wohlbefindens durchdrungen. Der lila Garten und nahe gelegene …
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Moskau, Russland
von
$296,721
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Fläche 34–123 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Premium-Repräsentantenprojekt im Leningradsky Prospekt-Gebiet des Bundestagsentwicklers GloraX. Das Clubformat des Hauses bietet den Bewohnern eine exklusive Lebensqualität und alle Vorteile eines einzigen erfolgreichen sozialen Umfelds. br / br / Die mod…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8
379,050
Wohnung 2 zimmer
67.6
449,178
Wohnung 3 zimmer
92.0
589,950
Wohnung 4 zimmer
122.7
954,148
Studio
34.2
233,758
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage Levada
Wohnanlage Levada
Wohnanlage Levada
Wohnanlage Levada
Wohnanlage Levada
Wohnanlage Levada
Kaliningrad, Russland
von
$63,968
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Levada LCD befindet sich an einem sehr malerischen Ort —, umgeben von Seen. Das dominierende Merkmal der Verbesserung der Terrasse wird außerdem ein Teich sein, der mit einer Promenade ausgestattet ist und in dem sich Erwachsene und Kinder entspannen können. Das — -Design für eine Vielzahl v…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Russland
von
$87,052
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Fläche 19–79 m²
337 Immobilienobjekte 337
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
19.3 – 40.3
88,878 – 221,799
Wohnung 2 zimmer
42.4 – 60.4
173,531 – 269,239
Wohnung 3 zimmer
62.5 – 79.4
223,131 – 297,582
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Palmburg
Wohnanlage Palmburg
Wohnanlage Palmburg
Wohnanlage Palmburg
Wohnanlage Palmburg
Wohnanlage Palmburg
Guryevsky District, Russland
von
$65,868
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
ZH Palmburg von einem der größten Entwickler in Kaliningrad bietet vom Pier aus Leben in der Nähe des Flusses. Auf diese Weise können Sie eine Yacht kaufen und ins offene Meer fahren, hauptsächlich von der Wohnung aus. Das System ist erfolgreich, der Komplex ist niedrig, die Luft ist frisch.…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnviertel Nahimovskiy kvartal
Wohnviertel Nahimovskiy kvartal
Wohnviertel Nahimovskiy kvartal
Wohnviertel Nahimovskiy kvartal
Kaliningrad, Russland
von
$69,195
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Das Nakhimov-Viertel — ist ein neues Mikrobezirk im Norden - Osten von Kaliningrad am Ende der Artillerie-Straße. Dieser Ort hat äußerst interessante neue Gebäude und einen gepflegten Privatsektor. In der Nähe der — Schule und des Kindergartens. Das Gebiet entwickelt sich sehr aktiv. Und das…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Moskau, Russland
von
$215,574
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 20
Fläche 28–136 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt « FORST » befindet sich an einem malerischen Ort in Moskau in der Nähe des Simonovskaya-Damms. br / Laut offizieller Website, Das Projekt besteht aus fünf Gebäuden für 808 Wohnungen. Einige Apartments sind mit Terrassen br / ausgestattet. Der Innenhof ist landschaftli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.4
205,694
Wohnung 2 zimmer
60.5
314,154
Wohnung 3 zimmer
136.5
877,686
Studio
27.7
165,206
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage Klen
Wohnanlage Klen
Wohnanlage Klen
Wohnanlage Klen
Wohnanlage Klen
Wohnanlage Klen
Kaliningrad, Russland
von
$87,824
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
LCD Maple ist eines der wenigen neuen Projekte im zentralen Teil von Kaliningrad. Der Ort ist ruhig und prestigeträchtig. Der Komplex selbst wird interessant präsentiert. Die Nebanalfassaden und die hervorragende Landschaftsgestaltung des Innenhofs machen das Leben in diesem Haus so komforta…
Immobilienagentur
Westdream
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Moskau, Russland
von
$114,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 45–56 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohn-Business-Class-Apartments « Queen 13 » für diejenigen, die in der Region Ostankino leben und arbeiten und diesen Ort lieben. / p Ein zehnstöckiges Haus für 205 Apartments bietet zukünftigen Bewohnern einzigartige Apartmentformate, darunter 4 Penthäuser mit Terrassen, von denen 2 z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 47.6
169,055 – 194,691
Wohnung 2 zimmer
55.5
236,535
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnviertel Nevskiy park
Wohnviertel Nevskiy park
Wohnviertel Nevskiy park
Wohnviertel Nevskiy park
Wohnviertel Nevskiy park
Wohnviertel Nevskiy park
Kaliningrad, Russland
von
$67,864
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Newski-Park – ein Wohnviertel im Norden Kaliningrads. Das Projekt beinhaltet die Idee, offene öffentliche Räume zu schaffen, die zur Erholung für Bewohner und Gäste des Viertels gedacht sind. Die Fläche dieser Räume konnte durch eine Reduzierung der Baudichte vergrößert werden. Sie erklärt d…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Moskau, Russland
von
$176,361
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Auf den ersten Etagen der komplexen Bewegung. Es wird eine eigene kommerzielle Infrastruktur haben. So werden die Bewohner des Komplexes immer in der Lage, Kaffee von Ihrem Lieblings-Kaffee-Shop genießen, gehen Sie in den Minimarkt für Milch auf dem Weg nach Hause und lau…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Moskau, Russland
von
$240,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Fläche 27–100 m²
43 Immobilienobjekte 43
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.0 – 42.6
251,353 – 356,288
Wohnung 2 zimmer
46.2 – 60.2
346,145 – 496,771
Wohnung 3 zimmer
64.1 – 86.9
433,322 – 706,941
Wohnung 4 zimmer
88.6 – 100.4
555,664 – 648,427
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Dom na Donskogo
Wohnanlage Dom na Donskogo
Wohnanlage Dom na Donskogo
Wohnanlage Dom na Donskogo
Wohnanlage Dom na Donskogo
Wohnanlage Dom na Donskogo
Kaliningrad, Russland
von
$102,462
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Das Haus auf Dmitry Donsky von der IPC Company ist ein Wohnkomplex der Komfortklasse in einer prestigeträchtigen Gegend. Nebenan - Premium-Häuser. Dies ist der zentrale Standort in Kaliningrad. Die Fassade des Hauses ist stilvoll und modern, Layouts mit großer Küche passen zu vielen. Auf der…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Moskau, Russland
von
$225,733
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 44
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
Lage des Komplexes: Sky Garden befindet sich im Gebiet Pokrovskoye-Streshnevo. Auf dem Gebiet dieses Bereichs Lärm Blatt des gleichen Namens Park. Eine grüne malerische Gegend, Flüsse und Kanäle in der Nähe, saubere frische Luft aus den Moskauer Vorort Blätter ist ein idealer Ort, um Teil de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
116.3
421,679
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Moskau, Russland
von
$291,225
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Fläche 27–141 m²
5 Immobilienobjekte 5
Republik — neues Premium-Quartal auf Presnensky Val. br / br / Das Viertel befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Autowerkstätten der Eisenbahnstrecke Moskau-Alexandrovsky in der Nähe der U-Bahn « Weißrussisch ». Im Wohnviertel wird die Republik 10 Wohntürme auf 24 bis 45 Etage…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.5
368,274
Wohnung 2 zimmer
69.9 – 75.2
535,378 – 617,726
Wohnung 4 zimmer
140.8
1,15M
Studio
27.0
238,018
Immobilienagentur
One Moscow
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Der Schokoladenwohnkomplex verändert Ihr Verständnis von Komfort und Sicherheit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche im Zentrum von Smolensk und kombiniert perfekt die hervorragende Verfügbarkeit von Transportmitteln, die Verfügbarkeit von Geschäften und andere städtische Infrastrukt…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Moskau, Russland
von
$114,545
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 22–101 m²
149 Immobilienobjekte 149
Der Sommer lebt im Süden Im südlichen Fall von Moskau, umgeben von Parks, wird ein neuer Bezirk der südlichen Gärten wachsen. Sein Name bläst die Wärme und das Aroma blühender Bäume. Die entspannte Atmosphäre des Südens erzeugt warme Schattierungen und natürliche Materialien für Beschichtu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.2 – 36.4
150,468 – 241,801
Wohnung 2 zimmer
36.4 – 55.5
211,390 – 289,818
Wohnung 3 zimmer
55.7 – 101.3
287,077 – 496,437
Wohnung 4 zimmer
76.9 – 100.6
356,760 – 501,061
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russland
von
$122,054
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 22
Lage des Komplexes: Fühlen Sie die Schönheit des Lebens in einer kleinen europäischen Stadt, ohne nach Moskau zu gehen. Hier ist alles in der Nähe und für Sie gedacht: Geschäfte, Bäckereien, Wäschereien, Apotheken und Schönheitssalons zu Fuß erreichbar. Die Verfügbarkeit von Speisekammer erm…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel River Park
Wohnviertel River Park
Wohnviertel River Park
Wohnviertel River Park
Wohnviertel River Park
Gurjewsk, Russland
von
$52,653
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Komfort in der Wohngegend ‑ River Park Project – in Guryevsk bei Kaliningrad in einem günstigen und ökologischen Gebiet. Das einzigartige architektonische Konzept des Projekts kombiniert harmonisch moderne architektonische Trends mit klassischen Elementen. Besonderer Charme und Schönheit 5 ‑…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russland
von
$118,779
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Fläche 25–84 m²
318 Immobilienobjekte 318
Lage des Komplexes: Einer der Vorteile von 1-DSC-Projekten ist große verglaste Loggias. Ein weiterer Vorteil ist das faire Euro-Format. Das gesamte Projekt umfasst ein intelligentes Heimsystem. Das installierte Gerätepaket umfasst: WLAN-Relais für die Verwaltung von Verbrauchergruppen, kabel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.7 – 42.2
118,822 – 198,619
Wohnung 2 zimmer
42.0 – 61.4
170,072 – 258,905
Wohnung 3 zimmer
62.1 – 84.2
200,353 – 313,242
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 10
Die Wohnanlage Zagorye im Hippodrome Train verändert Ihr Verständnis von Komfort und Umweltfreundlichkeit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche und kombiniert perfekt die hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs in der Nähe des Stadtzentrums. LCD ist ein 10-stöckiges Backsteinwohnge…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Aparthotel Elybay
Aparthotel Elybay
Rauschen, Russland
von
$156,928
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 38 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr privates Refugium am Meer – Premium-Apartments ELYBAY an der Ostseeküste Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf mit dem Klang der Wellen, öffnen Ihre Panoramafenster und sehen die Sonne über der Ostsee aufgehen. Frühstück mit Meeresblick, Fahrten im Mercedes-Benz V-Class auf Abruf, aben…
Bauherr
ElyBay
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russland
von
$83,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 24
Fläche 23–113 m²
435 Immobilienobjekte 435
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.9 – 47.7
87,382 – 175,294
Wohnung 2 zimmer
43.9 – 71.0
135,127 – 251,368
Wohnung 3 zimmer
62.6 – 85.9
165,660 – 271,722
Wohnung 4 zimmer
85.1 – 112.8
226,842 – 283,751
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage A101 Lagolovo
Wohnanlage A101 Lagolovo
Wohnanlage A101 Lagolovo
Wohnanlage A101 Lagolovo
Wohnanlage A101 Lagolovo
Wohnanlage A101 Lagolovo
Villozi, Russland
von
$34,266
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein Ort zum LebenWir bauen eine moderne Stadt am Fuße der berühmten Duderhofhöhen, in der Umarmung der reinsten Seen und grünen malerischen Massivs, gefüllt mit allem, was für ein glückliches Leben notwendig ist. Aufregende Spaziergänge entlang der Ökotropen und ein beeindruckender Blick vom…
Bauherr
A101
Wohngebäude ZhK Alpy
Wohngebäude ZhK Alpy
Wohngebäude ZhK Alpy
Wohngebäude ZhK Alpy
Wohngebäude ZhK Alpy
Wohngebäude ZhK Alpy
Kaliningrad, Russland
von
$71,862
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Alpin Resident Complex — neue architektonische Dominante im Norden - Osten von Kaliningrad. Rund — der Privatsektor und niedrige Gebäude. Überall — frische Luft. Die Lage ist so, dass sich die gesamte Infrastruktur in der Nähe befindet, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt.
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Ecke Barcelona in Moskau Spanische Bezirke „ ” separater und ruhiger Wohnkomplex – br / br /> Derzeit wird ein zweiter Bezirk des Projekts mit Wohngebäuden gebaut - und Business Class -, Geschäften, Cafés, Haushaltsdienstleistungen, Kindergärten und einem großen Bildungskomplex. Zur Erho…
Bauherr
A101
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Moskau, Russland
von
$176,302
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Bauherr
A101
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Wohnanlage Dom na Batalnoy
Kaliningrad, Russland
von
$58,550
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
House on the Batal — ist ein weiteres Entwicklungsprojekt für die sich dynamisch entwickelnde Moskauer Region Kaliningrad. Der Entwickler mit langjähriger Erfahrung und Reputation bietet an, Apartments mit interessantem Design, einer angelegten Terrasse und modernen Fassadenlösungen zu kaufe…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russland
von
$158,847
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Die gesamte Nachbarschaft ist im Konzept von “keine Autos”. Parkierte Autos verwöhnen die Landschaft nicht, und Eltern müssen sich keine Sorgen um bewegende Kinder um den Block. Das Gebiet des Komplexes ist das Reich der Fußgänger. Was sollten Sie tun, wenn Sie oder Sie e…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Moskau, Russland
von
$276,331
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 44
Fläche 30–162 m²
75 Immobilienobjekte 75
Lage des Komplexes: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses, mit direktem Zugang zum Ufer und atemberaubendem Panoramablick! Auf der Schelekikhinskaja Uferpromenade gibt es einen Pier für Flussbahnen. Sie haben Zugang zu der einzigen Moskauer Transport Arterie, die nie Staus ist: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.3 – 65.6
331,739 – 534,013
Wohnung 2 zimmer
61.1 – 64.3
611,786 – 626,011
Wohnung 3 zimmer
76.6 – 85.7
593,045 – 890,914
Wohnung 4 zimmer
90.5 – 156.4
607,707 – 2,09M
Wohnung 5 zimmer
113.7 – 162.2
916,078 – 2,11M
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russland
von
$100,164
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 24
Lage des Komplexes: Der 1. Donskoy-Komplex liegt 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don entfernt. Es vereint alle Vorteile einer komfortablen urbanen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt ist ein ziemlich großer Prozentsatz der Wohnungen mit 2-3 Seiten d…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Leto
Wohnanlage Leto
Wohnanlage Leto
Wohnanlage Leto
Wohnanlage Leto
Wohnanlage Leto
Kaliningrad, Russland
von
$61,211
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
ZHK Summer von einem der größten Entwickler von Kaliningrad ist eine hervorragende Version der mehrstöckigen Entwicklung an einem malerischen Ort mit reichen Eigenschaften. Ein Innenhof ohne Autos und Tiefgarage ist ein erstklassiger Komfort. Seedamm, Blick von den Fenstern auf diesen See, g…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Wohnanlage Rybnaya Derevnya
Kaliningrad, Russland
von
$163,007
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
LCD Fish Village ist nicht nur ein Wohnkomplex. Tatsächlich ist dies eine neue Attraktion in Kaliningrad und ein neuer Anziehungspunkt. Ausdrucksfassaden, das touristischste Reiseziel, ein Gebiet mit einer hoch entwickelten Infrastruktur, eine große Anzahl von Parkflächen. Alle Merkmale des …
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Moskau, Russland
von
$285,387
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 47
Fläche 44–252 m²
44 Immobilienobjekte 44
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.9
317,640
Wohnung 2 zimmer
46.5 – 72.0
325,879 – 540,811
Wohnung 3 zimmer
77.1 – 113.0
465,304 – 766,819
Wohnung 4 zimmer
121.9
845,566
Wohnung 6 zimmer
128.0 – 211.9
1,26M – 2,67M
Wohnung 7 zimmer
252.0
3,29M
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Russkaa Evropa
Wohnanlage Russkaa Evropa
Wohnanlage Russkaa Evropa
Wohnanlage Russkaa Evropa
Wohnanlage Russkaa Evropa
Wohnanlage Russkaa Evropa
Kaliningrad, Russland
von
$72,499
Etagenzahl 11
Über den KomplexDas russische Europa Ecoquarter wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, der auf dem Prinzip einer langsamen Stadt aufgebaut ist. Die Gesamtfläche des Quartals beträgt mehr als 20 Hektar. Das Projekt ist für 7-10 Jahre konzipiert und wird bis 2030 umgesetz…
Immobilienagentur
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Wohnanlage Alpenshtadt
Wohnanlage Alpenshtadt
Wohnanlage Alpenshtadt
Wohnanlage Alpenshtadt
Wohnanlage Alpenshtadt
Wohnanlage Alpenshtadt
Kaliningrad, Russland
von
$56,554
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Der Wohnkomplex Alpenstadt ist ein riesiges neues Gebiet im Norden von Kaliningrad. Explosionen sind geplant 6. Der Komplex ist von privaten Gebäuden und Naturlandschaften umgeben. Vorteile: modernes Design, Tiefgarage und ausgestattete Spielplätze. Und auch: langjährige Erfahrung und Reputa…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Rajon Odinzowo, Russland
von
$73,119
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 29–87 m²
36 Immobilienobjekte 36
Lage des Komplexes: Um einen harmonischen Raum zu schaffen, verfügt das Projekt über alle notwendigen Infrastrukturen, angefangen von geschlossenen Höfen mit Spielplätzen und Erholungsbereichen, ein Fitnessstudio mit Minisaunas und ein Kinderzimmer, bis hin zu einem angelegten Ufer, wo sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.9 – 37.8
73,981 – 119,994
Wohnung 2 zimmer
55.3 – 73.1
155,642 – 202,673
Wohnung 3 zimmer
72.8 – 86.8
205,985 – 271,505
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Kommunarka, Russland
von
$119,740
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–121 m²
663 Immobilienobjekte 663
Live! Job! Sich ausruhen! Das Wohngebiet „ Prokshino liegt am Rande eines großen Teiches, 500 m von einer bestehenden U-Bahnstation entfernt. Die Küste wird fast einen Kilometer entlang der Häuser verlaufen. In der Nähe erscheint ein großes Unternehmen - ein Viertel mit einem Einkaufszentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.2 – 57.1
150,465 – 321,860
Wohnung 2 zimmer
33.9 – 92.5
216,109 – 382,403
Wohnung 3 zimmer
56.5 – 90.7
316,288 – 487,469
Wohnung 4 zimmer
66.5 – 120.5
325,997 – 581,939
Bauherr
A101
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Rauschen, Russland
von
$101,131
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
LCD Svetlogorsk 3 — ist nicht nur ein Wohngebäudekomplex, sondern ein komplettes Mikroviertel, das aus mehr als 1000 Wohnungen besteht. Niedrighäuser in der Nähe des Meeres, auf denen 1000 Meter, Gewerbeflächen verschiedener Art in den ersten Etagen von — sind der Schlüssel zu Komfort und Ko…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Belyy sad
Wohnanlage Belyy sad
Wohnanlage Belyy sad
Wohnanlage Belyy sad
Wohnanlage Belyy sad
Wohnanlage Belyy sad
Kaliningrad, Russland
von
$54,558
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
Der Wohnkomplex „ Weißer Garten ” befindet sich im südlichen Kaliningrad, weit weg vom Zentrum. Dieser Teil der Region Moskau ist berühmt für seine hervorragende soziale Infrastruktur. Der Preis in diesem Bereich ist niedriger als in anderen, aber die Qualität der Struktur nimmt zu. Der Entw…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Moskau, Russland
von
$290,164
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 41–101 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Clubstadt am Primavera River liegt an einer der malerischsten Küsten im Nordwesten Moskaus. br / Bei Apartments mit unübertroffenem Blick auf den Fluss können Sie Sonne und Wasser gleichzeitig bewundern, und die erste Linie bleibt immer die erste.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.2 – 44.3
239,234 – 267,376
Wohnung 2 zimmer
77.3 – 100.9
353,404 – 632,007
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage Vasilki
Wohnanlage Vasilki
Wohnanlage Vasilki
Wohnanlage Vasilki
Wohnanlage Vasilki
Wohnanlage Vasilki
Wassilkowo, Russland
von
$46,574
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Der Wohnkomplex „Vasilki“ befindet sich am östlichen Stadtrand von Kaliningrad, nördlich von –. Eine Besonderheit sind die praktischen Designs –, eine Tiefgarage und Lagerräume. Kurz gesagt, alles, was Sie für ein komfortables Leben brauchen
Immobilienagentur
Westdream
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Moskau, Russland
von
$617,818
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 90
Fläche 33–103 m²
78 Immobilienobjekte 78
Verkaufsstart für Apartments in ONE – Russlands innovativster Wolkenkratzer. Das Hotel liegt in Moskaus renommiertesten Geschäftsviertel – Moskau-Stadt. Jetzt verfügbar: eine 2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 79,2 m2 auf der 38 Etage. Der neue Premium Wohnkomplex ONE befindet sic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.7 – 60.9
646,829 – 1,08M
Wohnung 2 zimmer
67.2 – 93.4
1,11M – 1,56M
Wohnung 3 zimmer
97.1 – 103.0
1,80M – 1,88M
Bauherr
MR
Bauherr
MR
Sprachen
English, Русский
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russland
von
$59,999
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine kleine Heimat in einem riesigen MoskauEin neuer Wohnkomplex wird in einer gemütlichen, umweltfreundlichen Lage im Südwesten der Hauptstadt gebaut. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich gut gepflegte, risikoarme Dörfer und der malerische Ulyanovsk Forest Park. Dank dieser, inspirie…
Bauherr
A101
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Troizk, Russland
von
$66,587
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Alle Vorteile der Hauptstadt gegen den Hintergrund einer malerischen LandschaftDas Großprojekt im Südwesten von Moskau umfasst drei neue Bezirke ("Zentrale"). Sie sind von einer gemeinsamen Idee vereint: die Träume der modernen Bewohner über einen interessanten, bequemen und vielfältigen urb…
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Moskau, Russland
von
$495,837
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 38
Lage des Komplexes: Die Lage der Gebäude des Komplexes in Form eines Drei-Punkt-Stars, sowie verschiedene Höhen der Gebäude erlaubt, einen ausgezeichneten Blick auf fast alle Wohnungen über dem Baumspiegel zu erhalten. Darüber hinaus inspirieren die spezifischen Merkmale des Gebiets die Erru…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage Tri kita
Wohnanlage Tri kita
Wohnanlage Tri kita
Wohnanlage Tri kita
Wohnanlage Tri kita
Wohnanlage Tri kita
Kaliningrad, Russland
von
$69,636
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
LCD Drei Wale befinden sich in der Nähe eines der größten Parks im Kaliningrad — Max Ashmann Park. Es ist ein privates Gebäude, die Natur ist hier perfekt. Der Komplex passt sich harmonisch der bestehenden Umgebung an. Die Apartments sind nach modernen Trends gestaltet, es gibt eine Tiefgarage.
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russland
von
$154,769
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Lage des Komplexes: Im Wohnkomplex der Komfort-plus-Klasse "1st Yasenevsky" stehen die Vorteile von zwei Lebensstilen zur Verfügung. Schließlich, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn, eine Schule mit einem 25-Meter-Schwimmbad und einem IT-Cluster und zur gleichen Zeit wie 63 Hektar angelegte…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Moskau, Russland
von
$141,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Das Konzept der Verbesserung verbindet die Merkmale der beiden Städte harmonisch. Das Gebiet des Komplexes wurde durch Pfeile von Gehboulevards durchbohrt, reduziert Kopien von St. Petersburg avenues. Wir bemühen uns, dass jedes Element der LCD ausgedacht wird, gefüllt mi…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–123 m²
307 Immobilienobjekte 307
Die Kunst eines glücklichen Lebens Die Grundlage des Projekts – ist der Lebensstil der nordischen Länder, die durchweg in « Glücksbewertungen » führend sind. LCD « Skandinavien » wird an der Grenze des Butov Forest Park im umweltfreundlichen südwestlichen Teil Moskaus — für diejenigen geba…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
19.8 – 54.9
131,426 – 300,395
Wohnung 2 zimmer
35.8 – 85.0
206,174 – 461,951
Wohnung 3 zimmer
54.9 – 93.2
291,212 – 503,215
Wohnung 4 zimmer
65.0 – 120.8
324,825 – 512,383
Wohnung 5 zimmer
123.0
557,445
Bauherr
A101
Wohnanlage Pribaltiyskaya Rivera
Wohnanlage Pribaltiyskaya Rivera
Wohnanlage Pribaltiyskaya Rivera
Wohnanlage Pribaltiyskaya Rivera
Wohnanlage Pribaltiyskaya Rivera
Selenogradsk, Russland
von
$69,195
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
LCD Die baltische Riviera — ist ein komfortables und interessantes Projekt - von einem der größten Küstenentwickler. Zum Meer Minuten 7 zu Fuß. Dieses Gebiet von Zelenogradsk wird derzeit aktiv entwickelt. Der Komplex ist sehr praktisch für einen dauerhaften Aufenthalt. Es ist auch gut, Immo…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Moskau, Russland
von
$810,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Fläche 58–138 m²
13 Immobilienobjekte 13
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
58.0 – 58.6
851,562 – 893,778
Wohnung 3 zimmer
96.4 – 128.6
1,45M – 1,79M
Wohnung 4 zimmer
135.8 – 137.6
1,78M – 1,87M
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Aprelewka, Russland
von
$92,791
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Fläche 28–98 m²
54 Immobilienobjekte 54
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Wohnung 2 zimmer
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Wohnung 3 zimmer
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohngebäude Gorkiy
Wohngebäude Gorkiy
Wohngebäude Gorkiy
Wohngebäude Gorkiy
Wohngebäude Gorkiy
Kaliningrad, Russland
von
$85,163
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Das Gorki-Wohnhaus kombiniert eine hervorragende Lage, hochwertige Baumaterialien und den hervorragenden Ruf des Kaliningradostroyinvest-Entwicklers.
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Ljuberzy, Russland
von
$119,128
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 25
Fläche 25–110 m²
53 Immobilienobjekte 53
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Ein Hof ohne Autos, ein geschlossener, sicherer Ort mit bequemem Zugang für I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.7 – 41.9
120,775 – 167,541
Wohnung 2 zimmer
41.9 – 59.7
193,549 – 230,071
Wohnung 3 zimmer
76.2 – 79.6
235,620 – 263,753
Wohnung 4 zimmer
101.0 – 109.5
267,793 – 290,189
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
“ New Smolensk ” - ist ein Großprojekt, das seine Reichweite und Rücksichtnahme erreichen kann. Das Gebiet des südlichen Teils der Stadt ist für die Entwicklung geplant. Smolensk mit einer Fläche von mehr als 200 Hektar. Die Gesamtfläche der gebauten Häuser wird mehrere Millionen Quadratmete…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wsewoloschsk, Russland
von
$37,271
Jahr der Inbetriebnahme 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Bauherr
A101
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$74,036
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Zen der Großstadt Der neue Stadtteil Zen Quarters entsteht im Südwesten der Hauptstadt – entlang der Küste des malerischen Ivanovsky-Teichs und des Varvarka-Flusses. Das Projekt basiert auf der „Kombination des Unpassenden“, der Harmonie des Einfachen und Raffinierten, des Natürlichen und d…
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Wohnanlage ZK Skandinavskij
Mytishchi Urban Okrug, Russland
von
$140,141
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 16
Fläche 61 m²
1 Immobilienobjekt 1
Lage des Komplexes: Weit weg von der Stadt, aber nicht weit von der Hauptstadt - das ist das Konzept von LCD Skandinavien! Nur 300 m von der Wohnanlage entfernt ist ein riesiger Mytischi-Wald, der saubere und frische Luft geben wird. 10 km entfernt befindet sich das Pirogov Reservoir mit Str…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
60.5
142,752
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Novyy gorod
Wohnviertel Novyy gorod
Wohnviertel Novyy gorod
Wohnviertel Novyy gorod
Wohnviertel Novyy gorod
Wohnviertel Novyy gorod
Kaliningrad, Russland
von
$61,211
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
LCD Die New City befindet sich im Mikrobezirk Cosmodemyansky in der Nähe von Kaliningrad. Rund — grüne Betten und Seen. Von hier aus ist es sehr bequem, in Küstenstädte zu gehen. Dieser Bereich verfügt über die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben. Der Komplex selbst ist ästhe…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Karlshof
Wohnanlage Karlshof
Wohnanlage Karlshof
Wohnanlage Karlshof
Wohnanlage Karlshof
Wohnanlage Karlshof
Kaliningrad, Russland
von
$259,481
Jahr der Inbetriebnahme 2015
Etagenzahl 17
LCD Karlshof war eines der ersten Hochhäuser in Kaliningrad. Das Design der Apartments ist sehr komfortabel. Die Lage — ist eine der zentralsten: neben dem Central Park und 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Hochwertige Konstruktion, teure Materialien und einer der erfahrensten Entwickler i…
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Solo
Wohnanlage Solo
Wohnanlage Solo
Wohnanlage Solo
Wohnanlage Solo
Kaliningrad, Russland
von
$71,191
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 16
Hochhausprojekt ZHK Solo — im Zentralbezirk von Kaliningrad. Moderne Architektur, Tiefgarage, Nähe zum Stadtzentrum, erfahrener Entwickler und komfortables Layout — die Komponenten eines guten Hauses in der Zukunft.
Immobilienagentur
Westdream
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Moskau, Russland
von
$153,884
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 25–117 m²
9 Immobilienobjekte 9
Portland - ein Küstenviertel von 8 Häusern bis zu 29 Stockwerken mit Geschäftswohnungen in der Region Pechatniki in der South Port Street Das Architekturprojekt « PORTLAND » wurde von De Architekten Cie entwickelt. Der Komplex besteht aus 2 Linien. Jedes verfügt über 4 Türme, die durch Eink…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.4 – 44.8
124,361 – 229,624
Wohnung 2 zimmer
56.6 – 90.4
213,602 – 393,520
Wohnung 3 zimmer
88.3
324,974
Wohnung 4 zimmer
99.9 – 116.6
423,290 – 482,553
Studio
27.0
166,327
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage Stereo
Wohnanlage Stereo
Wohnanlage Stereo
Wohnanlage Stereo
Wohnanlage Stereo
Wohnanlage Stereo
Kaliningrad, Russland
von
$47,904
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 16
ZHK Stereo ist ein riesiger Komplex von 4 Häusern im Moskauer Stadtteil Kaliningrad. Dieser Ort ist aktiv aufgebaut, die Infrastruktur ist in der Nähe. Der Komplex selbst ist ein moderner Stil, kleine Apartments und viele Nachbarn. Für Liebhaber des aktiven Lebens.
Immobilienagentur
Westdream
