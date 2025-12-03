  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Rauschen
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Rauschen, Russland

Moskau
19
Kaliningrad
19
Föderationskreis Nordwest
27
Oblast Leningrad
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Aparthotel Elybay
Aparthotel Elybay
Rauschen, Russland
von
$156,928
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 38 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr privates Refugium am Meer – Premium-Apartments ELYBAY an der Ostseeküste Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf mit dem Klang der Wellen, öffnen Ihre Panoramafenster und sehen die Sonne über der Ostsee aufgehen. Frühstück mit Meeresblick, Fahrten im Mercedes-Benz V-Class auf Abruf, aben…
Bauherr
ElyBay
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Alle anzeigen Wohnviertel Svetlogorsk-3
Wohnviertel Svetlogorsk-3
Rauschen, Russland
von
$101,131
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
LCD Svetlogorsk 3 — ist nicht nur ein Wohngebäudekomplex, sondern ein komplettes Mikroviertel, das aus mehr als 1000 Wohnungen besteht. Niedrighäuser in der Nähe des Meeres, auf denen 1000 Meter, Gewerbeflächen verschiedener Art in den ersten Etagen von — sind der Schlüssel zu Komfort und Ko…
Immobilienagentur
Westdream
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen