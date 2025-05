Wohnkomplex ZK Datskij kvartal

Lage des Komplexes: Fühlen Sie die Schönheit des Lebens in einer kleinen europäischen Stadt, ohne nach Moskau zu gehen. Hier ist alles in der Nähe und für Sie gedacht: Geschäfte, Bäckereien, Wäschereien, Apotheken und Schönheitssalons zu Fuß erreichbar. Die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht es Ihnen, perfekte Bestellung und Komfort zu erhalten! Wir haben alles in Betracht gezogen, damit Sie Ihr tägliches Leben genießen können. Ein Hof ohne Autos, ein geschlossener, sicherer Ort mit bequemem Zugang für Ihr Auto, saubere Luft und einen garantierten Parkplatz - und das ist nicht alle Vorteile einer Tiefgarage. Die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht es Ihnen, perfekte Ordnung und Gemütlichkeit in Ihrer Wohnung zu erhalten! Eltern der kleinsten Mieter freuen sich über Rollstühle, die an einem Magnetschloss verriegelt sind. Alle kleinen Familientransporte - Kinderwagen, Fahrräder und Roller - werden hier bis zum nächsten Mal auf Sie warten. Waschen Sie die Räder des Kinderwagens oder Pfoten zum Haustier können in speziellen Zimmern neben dem Rollstuhl. Zugänglichkeit des Verkehrs: Weniger als 1 km von der Moscow Ring Road: in der Nähe von Ostashkovskoye und Altufievskoye Autobahnen; 15 Minuten zu der Altufievo, Bibirevo, Medvedkovo U-Bahn; 7 Minuten zu Fuß zur nächsten öffentlichen Verkehrsmittel Haltestelle. Interne Infrastruktur: Fühlen Sie die Schönheit des Lebens in einer kleinen europäischen Stadt, ohne nach Moskau zu gehen. Hier ist alles in der Nähe und für Sie gedacht: Geschäfte, Bäckereien, Wäschereien, Apotheken und Schönheitssalons zu Fuß erreichbar. - 2 städtische Kindergärten und Gemeindeschule - Medizinisches Zentrum - Geschäfte, Apotheken, Schönheitssalons, Cafés, Bäckereien auf den ersten Etagen des Komplexes