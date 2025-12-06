  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Vsevolozhsk, Russland

Wohnanlage A101 Vsevolozhsk
Wsewoloschsk, Russland
von
$37,271
Jahr der Inbetriebnahme 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Bauherr
A101
