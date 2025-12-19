  1. Realting.com
  Russland
  Oblast Moskau
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Oblast Moskau, Russland

Leninsky District
3
Khimki Urban Okrug
1
Widnoje
1
Sapronovo
1
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russland
von
$107,901
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Einer der Vorteile von 1-DSC-Projekten ist große verglaste Loggias. Ein weiterer Vorteil ist das faire Euro-Format. Das gesamte Projekt umfasst ein intelligentes Heimsystem. Das installierte Gerätepaket umfasst: WLAN-Relais für die Verwaltung von Verbrauchergruppen, kabel…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Rajon Odinzowo, Russland
von
$74,610
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 29–87 m²
24 Immobilienobjekte 24
Lage des Komplexes: Um einen harmonischen Raum zu schaffen, verfügt das Projekt über alle notwendigen Infrastrukturen, angefangen von geschlossenen Höfen mit Spielplätzen und Erholungsbereichen, ein Fitnessstudio mit Minisaunas und ein Kinderzimmer, bis hin zu einem angelegten Ufer, wo sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Wohnung 2 zimmer
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Wohnung 3 zimmer
86.8
263,083
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Ljuberzy, Russland
von
$118,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 25
Fläche 28–110 m²
38 Immobilienobjekte 38
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Ein Hof ohne Autos, ein geschlossener, sicherer Ort mit bequemem Zugang für I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Wohnung 2 zimmer
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Wohnung 3 zimmer
77.8
255,572
Wohnung 4 zimmer
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Aprelewka, Russland
von
$105,035
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Lage des Komplexes: Eine einzigartige Wohnanlage befindet sich 20 Minuten von Moskau auf der Kiewer Autobahn und umgeben von unberührtem Wald. Im April Park ist es einfach, das Leben in der Natur zu genießen, ohne das übliche Maß an Komfort aufzugeben. Dies ist durch die einzigartige Kombina…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.3
146,254
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russland
von
$83,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 24
Fläche 23–113 m²
241 Immobilienobjekt 241
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Wohnung 2 zimmer
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Wohnung 3 zimmer
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Wohnung 4 zimmer
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russland
von
$122,496
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 9
Lage des Komplexes: Fühlen Sie die Schönheit des Lebens in einer kleinen europäischen Stadt, ohne nach Moskau zu gehen. Hier ist alles in der Nähe und für Sie gedacht: Geschäfte, Bäckereien, Wäschereien, Apotheken und Schönheitssalons zu Fuß erreichbar. Die Verfügbarkeit von Speisekammer erm…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russland
von
$80,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 24
Lage des Komplexes: Der 1. Donskoy-Komplex liegt 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don entfernt. Es vereint alle Vorteile einer komfortablen urbanen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt ist ein ziemlich großer Prozentsatz der Wohnungen mit 2-3 Seiten d…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Russland
von
$89,625
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Lage des Komplexes: Der 1. Sheremetyevo Wohnkomplex befindet sich im Zentrum von Podrezkovo, von ihm nur 6 Minuten zu Fuß zum Bahnhof des gleichen Namens und für die Eröffnung des IDC-3 geplant. Der Komplex ist hell und gemütlich, Lobby, großer Rollstuhl, Beckenwäsche. Dank des Gästebades im…
Bauherr
ГК "ФСК"
